Antonio Conte onorerà il contratto con il Chelsea, o lascerà in anticipo i Blues nella prossima estate? E' questo uno degli interrogativi di calciomercato più caldi d'oltremanica, con il manager salentino al centro di un vero e proprio rebus. A dare una risposta ci hanno pensato i tabloid che hanno evidenziato che il ritorno in Italia del tecnico è possibile, ma solo ed esclusivamente con la prospettiva di guidare la Nazionale azzurra.

Conte in Italia solo per la Nazionale, le ultime di mercato sul tecnico.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, se Antonio Conte dovesse lasciare il Chelsea a fine stagione, con un anno d'anticipo rispetto al contratto, tornerebbe in Italia solo per la panchina della Nazionale. Fonti vicine al 48enne tecnico italiano avrebbero confermato questa prospettiva, che dunque chiuderebbe le porte ad un'avventura in Serie A per l'allenatore che in Figc sarebbe riaccolto a braccia aperte dopo l'ottima precedente esperienze.

L'allenatore del Chelsea nel mirino della Figc per la panchina azzurra.

A prescindere dall'esito delle elezioni per la presidenza della Figc, il nome di Antonio Conte come possibile erede di Ventura sulla panchina della Nazionale azzurra metterebbe tutti d'accordo. Non è un mistero la voglia della Federazione di ripartire da un nome forte come quello del salentino, che con Ancelotti, Mancini e Allegri è un profilo molto gradito.

Conte-Chelsea, appuntamento in estate.

Il contratto di Conte con il Chelsea scade nel 2019 e dunque il tecnico dovrebbe rimanere a Londra almeno per un'altra stagione. Questo sulla carta, perché le cose in realtà potrebbero cambiare già a giugno con un addio anticipato. A prescindere dai risultati, a risultare decisive potrebbero essere le crepe nei rapporti con la società dopo un mercato considerato non soddisfacente dall'allenatore. La dirigenza Blues dal canto suo non ha gradito invece alcune uscite del manager, comprese quelle relative alle ultime battaglie dialettiche con José Mourinho. A giugno dunque il mercato delle panchine potrebbe essere molto caldo, visto che Conte piace molto anche al Psg.