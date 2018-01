Per uno strano scherzo del destino le carriere di Antonio Conte e Massimiliano Allegri potrebbero tornare ad incrociarsi. Nel 2014 il livornese raccolse l'eredità del salentino a sorpresa sulla panchina della Juventus, conquistando poi 7 trofei e due finali di Champions. Non male, per un tecnico arrivato tra lo scetticismo dei tifosi. Adesso ci risiamo, già perché il Chelsea starebbe pensando proprio a Max come successore di Conte sulla panchina dei Blues, nella prossima estate in caso di addio del salentino.

Conte e il Chelsea, nelle indiscrezioni di mercato anche un possibile addio.

Il rapporto tra Conte e il Chelsea nonostante un contratto fino al 2019 e un ingaggio da 11 milioni di euro a stagione è fatto di alti e bassi. Il manager non ha gradito il mercato dei Blues e avrebbe voluto investimenti più corposi in stagione per rinforzare la squadra dopo il trionfo in Premier della scorsa annata. Alla società invece non è piaciuto l'atteggiamento del tecnico e anche le recenti polemiche con Mou non hanno contribuito a migliorare la situazione. A fine stagione dunque le parti si incontreranno e non è da escludere anche l'ipotesi di un addio, d'altronde il precedente alla Juve parla chiaro

Allegri nelle ultime notizie di calciomercato del Chelsea.

Ecco allora che il profilo di Allegri è molto gradito al Chelsea. Aziendalista, duttile e dotato di una notevole esperienza internazionale (con le due finali collezionate in Champions con la Juve), l'allenatore livornese ha un profilo "british" molto gradito alla società Blues e non solo, oltremanica. In caso di addio alla Juventus dunque il club londinese sarebbe pronto a tentare l'assalto mettendo sul piatto anche un contratto superiore ai 7 milioni attualmente percepiti, che ne fanno il tecnico più pagato in Italia.

L'allenatore della Juventus in lizza anche per la panchina dell'Italia.

Appuntamento a fine stagione dunque, anche se per ora le possibilità di un addio di Allegri alla Juve (in anticipo rispetto al contratto in scadenza nel 2020) sono minime. Tutto dipenderà dai risultati dei bianconeri, e in caso di conclusione dell'avventura torinese per Allegri potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Il Chelsea potrebbe infatti ritrovarsi a fare i conti con l'Arsenal, alla luce della quasi certa conclusione del ciclo Wenger, ma anche con la Nazionale. La Figc ha infatti inserito anche Max nella lista dei possibili nuovi ct per il dopo Ventura.