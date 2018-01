Prima la trasferta di Cagliari e poi la Juventus potrà godersi la sosta invernale per ricaricare le energie in vista della seconda parte della stagione, con i bianconeri pronti a lottare sui 3 fronti di campionato, Champions e Coppa Italia. Chi non si riposerà è sicuramente Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus che in coppia con il direttore sportivo Fabio Paratici tesserà le trame del mercato. Poche mosse, soprattutto in uscita per l'immediato, e la possibilità invece di mettere le basi per i super colpi estivi, primo tra tutti quello relativo al pallino Emre Can. Un rinforzo di caratura internazionale per Max Allegri, il futuro del quale non è in discussione in bianconero.

Allegri a lungo alla Juve, parola di Marotta.

Già, perché Beppe Marotta in un'intervista ai microfoni di RaiSport ha trattato diversi argomenti, tra cui anche quello relativo al futuro del tecnico. La società bianconera è molto soddisfatta dell'operato del mister e ne appoggia tutte le scelte (basti pensare alla gestione Bonucci, o a quella più recente di Dybala). Nessun dubbio sulla permanenza a Torino di Allegri fino a fine contratto nel 2020, per un rapporto che potrebbe addirittura allungarsi, stando a quanto dichiarato da Marotta: "Allegri? Ha ancora due anni di contratto, ma resterà a lungo con noi".

Champions obiettivo primario della Juventus.

Nel corso della trasmissione Calcio e Mercato, il dirigente ha sottolineato i meriti del mister, ripercorrendo le tappe della scorsa stagione. Un'annata super, con il triplete sfumato in extremis. Il sogno Champions resta vivo per una Juve che ha nel massimo trofeo continentale la sua priorità: "Quella passata è stata una grande stagione, ma è mancata la ciliegina sulla torta. Quest'anno ci riproveremo, è il nostro primo obiettivo".

Marotta e le ultime notizie di calciomercato su Alex Sandro.

In conclusione una battuta su uno dei calciatori più chiacchierati sul fronte delle possibili uscite sul mercato. Si tratta di Alex Sandro al centro di numerose indiscrezioni relative all'interesse delle big della Premier. Marotta commenta in questo modo le voci sul brasiliano: "La politica della Juventus è chiara: se un giocatore chiede di andare via non viene trattenuto. E per quanto riguarda Sandro, sappiamo dell'interesse di molti grandi club. Ma al momento non c'è nessuna trattativa già avviata".