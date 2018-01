Il botta e risposta tra José Mourinho e Antonio Conte non sembra voler finire. Dopo le accuse, le polemiche e anche le minacce dei giorni scorsi, il tecnico portoghese ha nuovamente aperto bocca per attaccare il collega del Chelsea. Incalzato dalle domande dei cronisti inglesi, in occasione della conferenza stampa della vigilia della sfida tra il suo Manchester United e lo Stoke City, Mourinho ha ancora una volta dedicato parole acide nei confronti dell'allenatore italiano.

"Quando una persona insulta, può aspettarsi una replica, il silenzio o il disprezzo – ha spiegato lo "Special One" – La prima volta mi ha attaccato e ho deciso di rispondere toccando un aspetto che sapevo fosse per lui dolente. Lui non si è fermato e questa volta scelgo di disprezzarlo. E per quanto mi riguarda il disprezzo significa anche la fine di questa storia".

Le critiche di Capello.

Fine della telenovela? Difficile dirlo. In attesa di ulteriori sviluppi e di eventuali querele per le rispettive dichiarazioni, in molti sono rimasti spiazzati di fronte alla guerra tra i due allenatori. Oltre ai tifosi, anche persone che in panchina ci sono andate davvero. Dopo le parole di Aldo Agroppi ("Conte e Mourinho? Sono due pazzi scatenati"), sono infatti arrivate anche quelle di Fabio Capello: imbarazzato davanti al comportamento dei due manager.

"Sono fuori completamente e credo che Conte non avesse capito con chi aveva a che fare – ha dichiarato a Sky, l'ex commissario tecnico della nazionale inglese – Non pensavo potessero arrivare a questo. Credo però che quando vai a toccare Mourinho, lui è molto bravo in ogni situazione dialettica. Può darsi che anche questa volta voglia distogliere l’attenzione dalla squadra. Poi se Conte ha usato la parola senile, ritengo abbia sbagliato".