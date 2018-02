I tempi per un ritorno in Nazionale di Mario Balotelli sembrano ormai maturi. Il bomber ha dimostrato di essersi completamente ritrovato con la maglia del Nizza e il nuovo ct Di Biagio potrebbe pensare anche a lui per il nuovo corso azzurro. Una situazione che potrebbe essere il preludio ad un ulteriore ritorno, quello del calciatore in Serie A. E' questa infatti l'ultima indiscrezione di mercato che arriva dall'Inghilterra: Inter e Milan avrebbero messo nel mirino Supermario, che in passato ha vestito la casacca di entrambe le formazioni milanesi.

Perché Balotelli è pronto per un possibile ritorno in Serie A.

Le prestazioni e i numeri di Balotelli hanno lasciato il segno in Europa. In due stagioni con la maglia del Nizza ha segnato 38 gol in 56 partite, nessuno ha fatto meglio negli anni 2000 con i rossoneri di Francia. In questa annata poi sono già 21 i sigilli di un calciatore che ha dimostrato di essere maturato anche dal punto di vista disciplinare, vera e propria incognita del passato. Ecco allora che la possibilità a fine stagione di puntare su di lui a zero rappresenterebbe un affare a fine stagione, quando andrà in scadenza di contratto con il Nizza.

Balotelli, addio alla Francia a giugno.

Il ragazzo dal canto suo sembra essere pronto per un salto di qualità con la speranza di confrontarsi con un campionato più competitivo, capace di garantirgli anche la possibilità di giocare nuovamente in Europa. Tra l'altro Balotelli non ha gradito i cori razzisti incassati nel match contro il Dijon, costatigli addirittura un cartellino giallo. Una situazione che ha indisposto il 27enne pronto dunque a salutare la Liga.

Balotelli nelle ultime notizie di calciomercato di Inter e Milan.

Ecco allora che secondo il The Sun, Inter e Milan sarebbero pronte a tornare a puntare sul giocatore che conosce bene gli ambienti di entrambe le formazioni alla luce della sua esperienza del passato in nerazzurro e rossonero. Appuntamento dunque alle prossime settimane, quando come evidenziato dal tabloid le due società meneghine potrebbero affrontarsi sul mercato per tentare di riportare in A Balo. Inconsistenti invece le voci relative ad un interesse della Juventus, smentite dall'Ad bianconero Marotta.

Inter e Milan, chi farebbe l'affare con Balotelli.

Al momento la possibilità di prelevare Balotelli a parametro zero rappresenta senza dubbio un'occasione. Tra Inter e Milan chi gioverebbe maggiormente di un ritorno dell'attaccante italiano? Difficile dirlo, anche se i nerazzurri potrebbero avere più necessità di ingaggiare un'altra prima punta, avendo solo Icardi e Eder tra le proprie fila. Diverso il caso del Milan che nella prossima estate potrebbe optare anche su una rivoluzione privandosi di Kalinic e Silva, finora protagonisti di un vero e proprio flop, con Cutrone inamovibile.