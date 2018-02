Un record dietro l’altro per Mario Balotelli, che un paio di settimane segnando contro il Metz realizzò il diciannovesimo gol stagionale e stabilì così il suo record assoluto in una singola stagione. SuperMario contro la Lokomotiv Mosca, in Europa League, ha realizzato una doppietta in avvio di partita ed ha così superato per la prima volta il muro dei venti gol in carriera. E i record non finiti. Perché salendo a quota 38 reti con i rossoneri è diventato il giocatore con più gol negli anni Duemila con il Nizza.

I record di Balotelli con il Nizza

La doppietta realizzata alla Lokomotiv Mosca non è bastata ai francesi, che sono stati rimontati e hanno perso in casa 3-2. La qualificazione adesso è molto complicata. Ma Balotelli può comunque sorridere. Perché i 38 gol complessivi (17 lo scorso anno) lo hanno fatto diventare il miglior marcatore degli anni Duemila del club rossonero. Balotelli ha sorpassato Dario Cvitanich, autore di 36 reti in 76 partite tra il 2012 e il 2015. SuperMario ha anche una media migliore avendo disputato 55 incontri. In Europa League ha realizzato sei gol in sei partite. Una doppietta di un giocatore del Nizza in match di coppa mancava dal 1997, l’autore fu Stefan Kohn, contro gli scozzesi del Kilmarnock. Il record assoluto di gol con il Nizza resta intoccabile. Joacquin Valle Benitez segnò 131 gol tra gli anni Trenta e Quaranta.

Il ritorno in maglia azzurra di SuperMario

Tutti questi gol, la media in Ligue 1 è altissima – perché Balotelli ha saltato alcune gare per infortunio – potrebbero con grande probabilità dargli nuovamente la possibilità di vestire la maglia azzurra. Gigi Di Biagio, c.t. dell’Under 21 promosso come traghettatore per le amichevoli della nazionale maggiore contro Argentina e Inghilterra, sembra intenzionato a convocarlo. E chissà che in estate non arrivi il grande ritorno in Serie A.