Anno 2017 al termine ed è dunque tempo di bilanci, anche dal punto di vista economico. In questa occasione siamo andati dunque a vedere quali sono stati i 5 calciatori italiani che hanno guadagnato di più in questi 12 mesi in termini di ingaggio. Ecco la top 5 dei “Paperoni” italiani considerando tutti i giocatori del Bel Paese in giro per il mondo.

Pellè: ‘Paperone italiano’ nella top 10 mondiale.

Al primo posto per distacco troviamo l’ormai ex centravanti della Nazionale italiana Graziano Pellè. Il 32enne pugliese infatti in questi dodici mesi ha incassato circa 15 milioni di euro netti come prevede il suo accordo economico con la società cinese Shandong Luneng siglato nell’estate del 2016 al momento del suo trasferimento dal Southampton. Il suo stipendio netto mensile dunque in questo ultimo anno è stato mediamente di 1,25 milioni di euro, l’unico, tra i calciatori italiani, a superare la soglia del milione di euro al mese. L’incredibile ingaggio percepito in Cina inoltre pone Pellè al 10° posto tra i calciatori più pagati del mondo.

Per Giovinco un ingaggio da gigante.

In seconda posizione c’è invece un italiano emigrato in America e diventato la vera e propria stella della Major League Soccer statunitense di cui è diventato campione solo qualche settimana fa. Ovviamente si tratta di quel Sebastian Giovinco che nel rispetto degli accordi stipulati al momento della firma del contratto con il Toronto nel 2017 ha difatti messo in cassa una cifra che si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro netti. Facendo una semplice media matematica dunque il suo stipendio netto mensile nel 2017 è stato di circa 542mila euro.

Bonucci: il top tra gli italiani di Serie A.

Chiude il podio l’unico italiano che attualmente milita in Serie A presente in questa “ricca” top 5. In terza posizione troviamo infatti Leonardo Bonucci passato dalla Juventus al Milan nell’ultima sessione di mercato. Nel 2017 infatti il centrale difensivo viterbese ha intascato circa 6,25 milioni di euro netti, frutto della somma dei 2,5 milioni versatigli dai bianconeri nei primi sei mesi dell’anno e dei 3,75 milioni già percepiti dal Milan in questa nuova stagione. Per lui dunque in questo 2017 uno stipendio medio mensile di circa 520mila euro netti.

Verratti “prezioso” per il Psg.

In quarta posizione troviamo un altro calciatore che si è affermato calcisticamente oltre i confini nazionali, nel caso specifico in Francia con la maglia del Paris Saint Germain. Stiamo parlando del centrocampista abruzzese Marco Verratti che nel 2017 ha visto confluire nelle proprie casse circa 5,6 milioni di euro netti derivanti dall’accordo economico stipulato con il club parigino in occasione dell’ultimo rinnovo di contratto avvenuto nell’estate del 2016. Il suo stipendio mensile dunque in questo 2017 è stato in media di circa 467mila euro netti.

Pirlo: ‘buonuscita’ dorata prima del ritiro.

In fondo alla top 5 dei calciatori-paperoni italiani dell’anno solare 2017 troviamo Andrea Pirlo, ritiratosi dal calcio giocato proprio qualche settimana fa. Prima di appendere gli scarpini al chiodo infatti il campione bresciano ha giocato la sua ultima stagione in MLS con la maglia del New York City che negli ultimi dodici mesi ha versato nelle casse personali del centrocampista italiano una cifra che si aggira intorno ai 5,4 milioni di euro netti. Per il 38enne campione del mondo del 2006 un ultimo anno da calciatore professionista con uno stipendio netto mensile da circa 450mila euro.