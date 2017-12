È stato un anno importante per gli italiani che non praticano calcio entro i confini del Belpaese. Come spesso accade la nostra scuola ha esportato talenti e allenatori che in altri campionati sono riusciti a ritagliarsi da sempre dei ruoli da protagonisti. Nel 2017 sono stati diversi gli "Italians" che hanno mostrato la caratura della scuola calcistica tricolore nei campionati d'Europa e del mondo: Antonio Conte in Premier League, Sebastian Giovinco in Major League Soccer, Mario Balotelli e Claudio Ranieri in Ligue 1 e Marco Rossi nella Magyar Labdarúgó Szövetség.

Antonio Conte domina la Premier League.

Un inizio balbettante della scorso campionato ha visto un cammino trionfale fino alla gara in casa del West Bromwich Albion grazie alla rete di Michy Batshuayi. Il dominio del Chelsea va ricercato nel lavoro costante e senza tregua di Antonio Conte che dopo la sconfitta in casa dell'Arsenal per 3-0 ha rivoluzionato la sua squadra passando dal 4-2-3-1 al 3-4-3 e infilando una striscia di 13 vittorie consecutive. È il quarto italiano a vincere la Premier League: il primo è stato Ancelotti nel 2010, poi Mancini nel 2012, Ranieri nel 2016 e, infine, Conte nel 2017. I numeri dell'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana sono davvero importanti con i Blues: 72 gare totali con 56 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte.

"Super Mariò": Balotelli rinasce a Nizza.

Se molti pensavano di cantare il "de profundis" per Mario Balotelli si sbagliano di grosso: l'ex attaccante di Inter e Milan sembra aver trovato la sua dimensione a Nizza e dopo una stagione di ambientamento, ora è uno dei leader della squadra francese. Super Mario nel 2017 ha realizzato 23 goal in tutti i tornei disputati con la maglia rossonera. Non male per uno che era stato dato per finito tante volte.

Zaza vola a Valencia.

Un altro attaccante che sembrava aver perso la "diritta via" era Simone Zaza ma al Mestalla l'attaccante lucano ha ritrovato il sorriso e i goal: nel 2017, ovvero dal suo approdo al Valencia l'ex punta di Sassuolo e Juventus ha segnato ben 16 goal e soprattutto nell'inizio della stagione 2017/2018 ha portato la squadra di Marcelino al terzo posto in Liga. Zaza sembra essere davvero rinato e a suon di reti si sta facendo amare dai tifosi del Taronges: si presentò al Mestalla con un super goal al Real Madrid e sta continuando su quella strada conquistando, gara dopo gara, il secondo posto nella classifica marcatori alla fine del girone d'andata della Liga in corso.

Ranieri fa sognare il Nantes.

Quando si parla di "forza tranquilla" non si può non far riferimento alla Francia per ovvi motivi storici e politici ma in questo momento la Ligue 1 sta conoscendo il modo di lavorare di un uomo che ha stupito il mondo con il Leicester due anni fa e sta facendo bene con il Nantes ora: si tratta di Claudio Ranieri. L'allenatore romano ha assunto l'incarico quest'estate dopo l'addio di Sergio Conceicao, altra vecchia conoscenza della Serie A, e dopo 19 gare si trova al quinto posto. Se la squadra si trova ai piani alti e lotta per un pass europeo è decisamente merito del tecnico italiano visto che si vede la sua mano, oltre che nel gioco, si vede anche nei singoli risultati.

Marco Rossi fa rivivere il sogno dell'Honved.

È passato in sordina ma Marco Rossi ha riportato l'Honved al comando del campionato ungherese con una stagione fantastica e ha rotto un vero e proprio incantesimo che durava dalla stagione 1992/1993. L'ex difensore di Sampdoria e Piacenza, con i suoi assistenti sono Cosimo Inguscio e Giovanni Costantino, ha provato a far rivivere i fasti delle leggende locali Ferenc Puskas, Jozsef Bozsik, Zoltan Czibor e Sandor Kocsis. Il Videoton è stato un rivale incredibile ma alla fine l'Honved ha avuto la meglio. Dopo aver vinto il campionato con l'Honved, per Marco Rossi ecco una nuova avventura: l'ex doriano ha firmato con il DAC Dunajská Streda, club slovacco.

Giovinco è padrone della Major League.

Sebastian Giovinco è uno dei calciatori di riferimento del Toronto e della Major League Soccer e ha vinto il titolo 2017 battendo in finale 2-0 i campioni in carica di Seattle, vendicandosi della finale persa proprio contro i Sounders lo scorso anno. Arrivato in MLS nel 2015, Giovinco ci ha messo pochissimo a far valere la sua esperienza e la sua classe in un campionato che premia sì il fisico ma non solo. I ritmi bassi lo hanno agevolato e il sua carisma gli ha permesso di diventare un vero idolo in città, tanto da diventare anche protagonista di un fumetto.

I 20 nelle 32 di quest'anno (65 goal in 104 match da quanto è in Canada) per un giocatore come lui, che non è prima punta, la dicono lunga su quanto Giovinco sia stato fondamentale nella crescita del club. Anche le 29 presenze, tutte da titolare, non sono certo un caso. L’ex Juventus è un idolo ed è stato inserito per la terza volta nel Best XI della MLS.