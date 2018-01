La sessione invernale di calciomercato ha appena preso il via e tutte le società sono alla ricerca di nuovi innesti per rinforzare le attuali rose. Nel mirino dunque finiscono inevitabilmente tutti quei calciatori che non riescono a trovare spazio negli attuali club e quelli che sono in cerca di rilancio per giocarsi le ultime chance per ottenere una convocazione nelle proprie nazionali in vista del Mondiale di Russia 2018. Per questo abbiamo messo la nostra lente d’ingrandimento sugli esuberi “di lusso” che posso rappresentare un affare in questa sessione di mercato.

Pastore e Lucas: au revoir Paris?

Come detto, in giro per l’Europa ci sono diversi giocatori che sono alla ricerca di una maggior vetrina per continuare a sperare di far parte della rosa della propria Nazionale che a giugno parteciperà ai Mondiali di Russia. È questo il caso dei talenti del Paris Saint Germain Javier Pastore e Lucas che fin qui in questa stagione hanno trovato poco spazio nelle scelte di Unai Emery. A causa di ciò entrambi non vengono più convocati rispettivamente nell’Argentina e nel Brasile. Entrambi dunque sembrano essere in uscita dal Psg e, data la voglia degli stessi giocatori di cambiare aria, possono quindi rappresentare due grandi affari (sia economici che tecnici) per questa sessione di mercato.

Dulofeu e Alcacer: Catalogna o Spagna?

Stesso discorso vale per i due spagnoli del Barcellona Gerard Deulofeu e Paco Alcacer. Infatti, sia l’ex Milan che l’ex Valencia in questi ultimi mesi hanno trovato pochissimo spazio in maglia blaugrana perdendo il treno della nazionale spagnola. Con il probabile arrivo di Coutinho in Catalogna dunque lo spazio per entrambi si ridurrà ulteriormente e proprio per questo potrebbero optare per un trasferimento (anche in prestito) in una squadra che gli conceda di giocarsi maggiormente le proprie chance di strappare una convocazione per il Mondiale di Russia.

Walcott e Sturridge: chance per convincere Southgate.

Potrebbero muoversi a gennaio per lo stesso motivo anche gli inglesi Theo Walcott dell’Arsenal e Daniel Sturridge del Liverpool. Infatti, l’esterno offensivo dei Gunners è ormai finito fuori dalle gerarchie di Arsene Wenger e vede il campo in rarissime occasioni, mentre il centravanti dei Reds è stato ormai definitivamente superato da Roberto Firmino nel ruolo di attaccante titolare e addirittura nelle ultime 7 gare di Premier League non è stato nemmeno convocato da Jurgen Klopp. Solo lasciando le rispettive squadre entrambi potrebbero quindi giocarsi le proprie carte di convincere il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate a portarli in Russia a giugno.

Joao Mario e André Silva via da Milano?

Sono sempre due anche i portoghesi “di lusso” che rischiano di non andare al Mondiale qualora dovessero avere lo stesso rendimento avuto finora anche nella seconda parte di stagione. Entrambi sono di stanza a Milano. Infatti, sia il trequartista dell’Inter Joao Mario che l’attaccante del Milan André Silva potrebbero lasciare il capoluogo lombardo già a gennaio alla ricerca di una squadra che gli garantisca un maggiore minutaggio per convincere il ct lusitano Fernando Santos a concedergli la chance Mondiale.

Pjaca e Kovacic: cambiare per recuperare dagli infortuni.

E due sono anche i croati che sperano che cambiando compagine in questi primi mesi del 2018 possono ancora ambire a far parte della rosa della Croazia che prenderà parte alla prossima Coppa del Mondo. Si tratta dello juventino Marko Pjaca, appena rientrato da un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per oltre 9 mesi, e dell’ex interista, ora al Real Madrid, Mateo Kovacic anche lui rientrato da poco da un infortunio che ne ha compromesso l’impiego da parte di Zinedine Zidane.