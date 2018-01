Marko Pjaca sta per salutare Vinovo e la Juventus. Lo sfortunato attaccante croato, che non è mai riuscito a mettersi in luce a causa dei suoi guai fisici, verrà infatti prestato dal club bianconero nei prossimi giorni. Con l'apertura del mercato invernale, la società di corso Galileo Ferraris dovrebbe chiudere la cessione in prestito secco fino al prossimo giugno del giocatore ex Dinamo.

Nelle ultime ore, come confermato da fonti tedesche, la Juventus avrebbe dunque accettato la richiesta dello Schalke 04: pronto ad abbracciare il 22enne di Zagabria e a dargli la possibilità di ritornare in campo in un campionato di assoluto valore come la Bundesliga. Attualmente secondo in classifica, dietro al Bayern Monaco, il club di Gelsenkirchen si accollerà un prestito oneroso a 1 milione di euro più 500mila euro di bonus, legato al numero di presenze di Pjaca.

L'ultima partita con la Juventus.

L'accordo trovato dalle due società, e sottoscritto dallo stesso attaccante, verrà ufficializzato nelle prossime ore: probabilmente subito dopo il quarto di finale di Coppa Italia, che la Juventus si appresta a giocare contro il Torino. Il derby di Tim Cup, sarà dunque l'ultima partita che Pjaca seguirà dalla panchina bianconera. A confermare la sua partenza, è stato anche lo stesso Allegri che, dopo averlo convocato, ha rivelato che Pjaca sarà ceduto in prestito.

Secondo la "Bild", l'intesa sarebbe stata raggiunta grazie anche all'ottimo rapporto tra i due club: già protagonisti nella scorsa estate del trasferimento a Torino di Benedikt Howedes. A quasi nove mesi dal terribile infortunio al ginocchio destro, Pjaca ripartirà quindi dalla Germania. Lo Schalke 04 ha battuto la concorrenza di Monaco e Zenit San Pietroburgo. In Italia Pjaca era invece diventato un obiettivo di Atalanta a Sassuolo, che avevano già mosso i primi passi per chiedere il prestito dell'attaccante.