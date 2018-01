Il 3 gennaio si apre ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, ci sarà tempo fino alle 23 del 31 per chiudere trattative oppure porre le basi per operazioni da perfezionare nella prossima estate. Le ultime notizie arrivano dall'Inghilterra e rilanciano news che sembrano musica per le orecchie dei tifosi dell'Inter, scottati da un finale d'anno amaro (2 sconfitte, 1 pareggio in campionato) e in attesa di conoscere quali rinforzi arriveranno per rilanciare la sfida scudetto al Napoli e alla Juventus. Non sarà facile operare a mani libere, considerata la necessità di non sforare rispetto agli obblighi del faiplay finanziario ma non è da escludere la classica sorpresa dell'ultima ora.

Un rinforzo di qualità.

Un difensore (Yanga-Mbiwa), un esterno d'attacco (piace Deulofeu, così da avere alternative a Candreva e Perisic) e un trequartista sembrano essere le priorità dei nerazzurri ma i tabloid d'Oltremanica – The Sun in testa – alimentano le possibilità che a indossare a maglia interista sia l'armeno Henrikh Mkhitaryan: 28 anni, ha un contratto con il Manchester United fino al 2020 e una valutazione di mercato vicina ai 40 milioni di euro. Spalletti lo accoglierebbe a braccia aperte poi però ci sono questioni economiche da dirimere che prescindono dalla volontà e dalla stessa necessità dell'allenatore.

La chiave di volta potrebbe essere Joao Mario.

il portoghese che a Milano non ha sfondato ed è scivolato progressivamente dietro le quinte. A Mourinho piace e – stando a quanto raccontato dai giornali inglesi – lo avrebbe individuato quale sostituto ideale di Michael Carrick nel centrocampo dei Red Devils. Il direttore sportivo nerazzurro, Ausilio, ha ammesso che l'ex Sporting Lisbona non andrà via, né ha chiesto la cessione ma il poco spazio che trova al momento nel progetto interista non lascia del tutto sereno il calciatore che ha un contratto fino al 2021 e una quotazione di oltre 40 milioni (la cifra sborsata dal club per averlo a Milano).

Il nodo ingaggio.

Lo Special One potrebbe mettere sul piatto il trequartista armeno Henrikh Mkhitaryan nella trattativa con l'Inter ma lo scoglio vero potrebbe essere un altro, ovvero lo stipendio da corrispondere al calciatore: Joao Mario ha un ingaggio di poco inferiore ai 3 milioni di euro, Mkhitaryan ne percepisce più del triplo, ovvero quasi 10 milioni di euro. Una somma che attualmente è fuori dai parametri nerazzurri.