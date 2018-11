Il 25 novembre 2014 Davide Astori giocava la sua ultima partita di Champions League ma non lo sapeva. Il difensore di San Giovanni Bianco vestiva la maglia della Roma e rimase in campo per 90′ sul terreno di gioco del CSKA Mosca. Il fato ha voluto che le uniche partite disputate nel massimo torneo europeo del compianto capitano della Fiorentina sono state proprio quelle contro la squadra russa: debuttò nella partita d'andata il 17 settembre 2014, quando la squadra di Rudi Garcia travolse il CSKA per 5-1, e fece la sua ultima presenza nella gara di ritorno, che terminò sul risultato di 1-1. I giallorossi arrivarono terzi nel gruppo E arrendendosi al Bayern Monaco e al Manchester City.

Quella sera di fine novembre a Mosca i compagni di reparto di Astori erano Florenzi, Manolas e Holebas che, insieme a De Rossi, riuscirono a chiudere gli spazi di inserimento dei centrocampisti avversari e delle punte Musa e Doumbia ma De Sanctis venne beffato dal tiro-cross di Berezutski al 93′. Le pagelle del giorno dopo di Davide Astori sono state molto positive e tutti hanno elogiato il difensore bergamasco per aver lavorato bene in coppia con Manolas e per come si era mosso nella chiusura degli spazi in area.

A distanza di pochi mesi dalla sua scomparsa, avvenuta il 4 marzo 2018, fa ancora malissimo ricordare quanto accaduto ma il suo esempio e il suo modo di essere è sempre presente tra i suoi ex compagni, che lo ricordano sempre, e i tanti addetti ai lavori che lo hanno conosciuto di persona.

Fiorentina e Roma nel ricordo di Astori

Il caso ha voluto che la gara precedente questa sfida di Champions League per i giallorossi fosse in quel di Firenze e al tredicesimo minuto il pubblico dello stadio Artemio Franchi ha intonato il coro per il suo capitano scomparso. Da quel maledetto 4 marzo i tifosi viola lo ricordano in tutte le gare al minuto 13, come il numero di maglia del capitano della Viola e sabato anche i 2500 romanisti hanno voluto omaggiare Davide Astori partecipando al coro.