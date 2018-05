La Croazia potrebbe essere una delle rivelazioni dei prossimi Mondiali. Quello che è certo è che la rappresentativa guidata dal Commissario tecnico Zlatko Dalic potrà contare sul tifo di molti appassionati di calcio italiani: con la Nazionale a casa, i tifosi nostrani potrebbero sostenere i tanti volti noti della Serie A che potrebbero vestire la casacca della Croazia. Basti pensare che sono addirittura 7, gli "italiani" presenti tra i 32 pre-convocati della nazionale croata in vista di Russia 2018.

Il commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic ha ufficializzato i nomi dei 32 calciatori che faranno parte della lista dei 32 pre-convocati per i prossimi Mondiali. Presenti 7 calciatori che militano nel campionato di Serie A: si tratta di Strinic l'esterno della Samp, promesso sposo del Milan nella prossima stagione, dei due interisti Perisic e Brozovic, del milanista Kalinic reduce da una stagione tutt'altro che brillante, del viola Badelj, del napoletano Rog e infine dello juventino Mario Mandzukic. A proposito di Juventus ci sarà anche Marko Pjaca che è reduce da una buonissima annata in prestito allo Schalke 04.I pre-convocati della Croazia per il Mondiale 2018

Portieri : Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria), Karlo Letica (Hadjuk Spalato)

: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria), Karlo Letica (Hadjuk Spalato) Difensori : Vedran Corluka (Lokomotiv Mosca), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dynamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Bruges), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hadjuk Spalato), Duje Caleta-Car (Salisburgo), Borna Sosa (Dinamo Zagabria)

: Vedran Corluka (Lokomotiv Mosca), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dynamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Bruges), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hadjuk Spalato), Duje Caleta-Car (Salisburgo), Borna Sosa (Dinamo Zagabria) Centrocampisti : Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcellona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Mosca), Filip Bradaric (Rijeka)

: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcellona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Mosca), Filip Bradaric (Rijeka) Attaccanti: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke), Ante Rebic (Eintracht Francoforte), Duje Cop (Standard Liegi), Ivan Santini (Caen)

Il girone difficile della Croazia a Russia 2018

Entro il 21 maggio, Dalic dovrà consegnare la lista definitiva dei calciatori che porterà in Russia, con tanto di scrematura. Il tutto prima di affrontare le amichevoli contro Brasile e Senegal in programma il 3 e l'8 giugno rispettivamente a Liverpool e Osijek. La Croazia è stata inserita nel gruppo D con Argentina, Islanda e Nigeria. Un girone molto impegnativo in cui sulla carta Mandzukic e compagni dovranno lottare con la rappresentativa nordeuropea e quella africana per il secondo posto alle spalle della favoritissima Albiceleste. Esordio il 16 giugno contro la Nigeria