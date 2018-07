L’inizio del campionato, previsto per il 18 agosto prossimo, non sembra placare la rivalità, accesa, storica e pure derivante dall’ultima stagione, fra Juventus e Napoli che, per il 2018/19, hanno intenzione di ripartire da un minimo comune denominatore: Madrid. Sì, la capitale spagnola come città da saccheggiare, calcisticamente of course, per prelevare quei calciatori utili, nello specifico, Cristiano Ronaldo e Benzema, per i rispettivi obiettivi e per infiammare la 117esima edizione del massimo campionato italiano.

Un campionato, madrileno, più in generale spagnolo con la capitale iberica città natale di una sfida, ormai annuale, fra due delle migliori compagini italiane che vedono nel Real una fonte dal quale attingere per rinverdire la contesa e gettare le basi per un torneo avvincente. Un torneo con Madrid sullo sfondo anche per i rispettivi tecnici con Allegri, prima di Lopetegui, nel novero dei papabili per il post-Zidane e anche rivale dei Galacticos in più occasioni con la sua Juve e Ancelotti vate e condottiero della Decima, della decima affermazione della storia in Champions League proprio dei Blancos.

CR7 alla Juve e Benzema al Napoli? Juve-Napoli in salsa madrilena

Amici, compagni di squadra, capitani coraggiosi di mille avventure, alfieri della Madrid degli anni ’10 del terzo millennio e, poi, d'emblée, rivali, punte di diamante di due compagini forti, attrezzate che pure si rispettano ma si combattono da oltre un lustro per lo scudetto. Cristiano Ronaldo, vicino, secondo radiomercato, alla Juventus, e Benzema, corteggiatissimo da Ancelotti e dal Napoli. Due facce della stessa medaglia che, però, sembrano destinate, nel restyling del Real Madrid e nelle intenzioni del primo e del secondo club dello scorso campionato, a scindersi, a lasciarsi per poi scontrarsi sul ring, un po’ spagnoleggiante, della Serie A. Un bacino di 643 gol in maglia Merengues che paiono potersi accasare, migrando in Italia, nel freddo di Torino, e all’ombra del Vesuvio, in due destinazioni differenti, agli antipodi e pure gradite con i rispettivi supporters che attendono con ansia e un po’ di preoccupazione i loro possibili arrivi. E allora, andando al di là di quella che è la più stretta attualità, immaginiamo un ‘Allianz Stadium’ ed un ‘San Paolo’ traboccanti di entusiasmo per una sfida, nel segno della rete e della camiseta blanca che fu, fra CR7 e Benzema alfieri di una guerra, all’ultimo gol, non solo per il titolo di ‘pichichi’ della Serie A ma anche per quel titolo che per la Juve sarebbe storico e per il Napoli esiziale.

La Serie A erediterebbe 140 milioni di euro dalla Liga

Nel novero delle leghe più forti e competitive del pianeta ci sono, senza ombra di dubbio, Serie A e Liga. Due campionati di grande valore che tendono a somigliarsi molto negli ultimi anni, con Real e Barcellona e Napoli e Juventus a contendersi quasi ogni singola stagione il titolo, e che calamitano l’attenzione di milioni di appassionati. La Liga però, almeno oggi, è Messi vs Cristiano Ronaldo, la Serie A: Juventus contro tutte. E così, con queste due partenze, la Spagna perderebbe uno dei suoi massimi protagonisti con CR7 a trascorrere gli ultimi anni nel Bel Paese e pure regalare maggiore appeal ad una lega non più proprietaria esclusiva dei migliori campioni del mondo come negli anni ’90. Insomma, anche da questo punto di vista, quello mediatico e dell’indotto del nostro torneo, i due affari sarebbero spettacolari con i valori tecnici ad esaltare quelli economici e la nostra massima categoria ad ereditare due campioni da 140 milioni di euro e dalle grandissime qualità in campo e fuori. Insomma, è tempo di CR7 vs Benzema, di Napoli contro Juve, dell'attacco Real in maglia azzurra e bianconera.