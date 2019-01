Le sue foto sui social fanno incetta di like e commenti. Questa volta però, l'ultimo contenuto postato da Cristiano Ronaldo su Instagram ha fatto discutere e non poco. Il campione della Juventus di ritorno da Madrid dove ha chiuso il suo contenzioso con il Fisco spagnolo, ha pubblicato una foto mentre era alle prese con un selfie all'interno del suo Jet privato che lo avrebbe riportato a Torino. Una situazione assolutamente fuori luogo nel giorno della scomparsa dell'aereo su cui viaggiava l'attaccante argentino Emiliano Sala.

in foto: https://www.instagram.com/p/Bs8waFIgyxt/

Cristiano Ronaldo posta su Instagram un selfie nel suo aereo privato

Nella giornata di ieri Cristiano Ronaldo accompagnato dall'inseparabile fidanzata Georgina Rodriguez è volato in Spagna alla volta di Madrid per presentarsi in tribunale, alla sezione numero 17 dell’Audiencia Provincial, per l'udienza per il patteggiamento nel contenzioso per evasione fiscale. La stella della Juventus che pagherà un'ammenda di circa 19 milioni di euro al Fisco spagnolo, si è mostrato sorridente sia all'ingresso che all'uscita degli uffici del tribunale. Un atteggiamento che ha mantenuto anche poche ore dopo, quando è salito a bordo del jet privato per tornare a Torino. Ecco allora la foto pubblicata sui social: CR7 sorridente alle prese con un selfie a bordo del suo velivolo.

Perché la foto di CR7 è fuori luogo, nel giorno della scomparsa dell'aereo su cui viaggiava Emiliano Sala

Una foto decisamente fuori luogo, in una giornata contraddistinta dal caso della scomparsa dell'aereo su cui viaggiava l'attaccante argentino Emiliano Sala. Le ricerche per il volo di cui si sono perse le tracce sono ancora in corso, ma le speranze di ritrovare in vita gli occupanti del velivolo sono ridotte al lumicino. Pioggia di critiche dunque per Cristiano Ronaldo, per una pubblicazione da evitare in un momento in cui tutto il mondo del calcio è vicino alla famiglia del centravanti Sala, che stava viaggiando da Nantes a Cardiff pronto a trasferirsi nella sua nuova squadra.

Gary Lineker critica Cristiano Ronaldo per il selfie sull'aereo privato

A criticare CR7, apparentemente inconsapevole di quello che stava accadendo e del caso legato alla scomparsa dell'aereo di Emiliano Sala, è stato anche Gary Lineker. L'ex attaccante della nazionale inglese e attuale presentatore e opinionista televisivo, ha condiviso la foto del portoghese della Juventus su Twitter, accompagnando la stessa con un post perentorio: "Non è certo il giorno per questo tweet. Non lo è davvero"