La maglia di Cristiano Ronaldo sta andando a ruba. Non è quella bianconera che presto potrebbe vestire ma quella del Real Madrid, che fra qualche giorno potrebbe lasciare. Infatti, la camiseta blanca numero 7 con sopra il suo nome potrebbe diventare un autentico cimelio da conservare con cura perché sarebbe l'ultima indossata dal fenomeno portoghese.

In Spagna, dunque, continuano ad esserci tutti gli elementi a conferma del gossip trainante questo calciomercato estivo: Cristiano Ronaldo alla Juventus. Al di là delle possibilità economiche di un affare che sta coinvolgendo forze strutturali ai piani più alti dell'emisfero juventino, al di là delle notizie apparse sui quotidiani sportivi, al di là delle voci di chi vive la realtà madridista ogni giorno.

Adesso, ci si mettono anche i tifosi che stanno letteralmente mandando a ruba la maglia numero 7 del Pallone d'Oro. Un acquisto ‘preventivo': se Cristiano davvero dovesse lasciare il Real, questa sarebbe l'ultima divisa del portoghese con i Bianchi di Spagna, dal valore inestimabile col tempo.

Davanti alle ultime insistenti notizie – mentre il diretto interessato e le due società tacciono sull'argomento – i tifosi madridisti si stanno preparando al peggio perché un Real senza Ronaldo è qualcosa che nessuno vorrebbe vedere se non nel momento in cui il Pallone d'Oro appenda le scarpette al chiodo.

In Spagna i tifosi del Real Madrid sperano che si ricomponga la frattura con Florentino Perez perché Cristiano è il madridismo, è colui che ha permesso nell'ultimo decennio di vincere tutto, ripetutamente. Ma c'è anche chi nel popolo blanco, si è portato avanti non credendo più a Cr7 al Real, regalandosi l'ennesima maglia di Ronaldo perchè "potrebbe essere l'ultima".

Un signore ne ha addirittura comprate sei nello store ufficiale vicino al Santiago Bernabeu in un solo attimo. Il motivo? Semplice, poi potrebbero non essercene più perché nel momento della cessione la società la ritirerà immediatamente come capita in ogni trattativa che va a buon fine: "Volevo che ognuno dei miei figli ne avesse una da grande".