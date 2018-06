Tuffatore e simulatore. Non usa proprio questi termini però il messaggio filtrato da Gerard Piqué sembra questo. Il difensore della Spagna e del Barcellona, parla di Cristiano Ronaldo provando a fare un po' d'ombra al Pallone d'Oro del Real Madrid e del Portogallo. CR7 s'è messo subito al centro della scena del campionato mondiale di calcio con la tripletta segnata contro le Furie Rosse, scandita prima dallo sfotto' rivolto a Messi con l'esultanza della ‘barbetta da capra' poi dalla punizione trasformata in palombella magica. Ironia della sorte, l'autore del fallo è stato proprio il centrale del Barcellona che non ha risparmiato critiche all'eterno rivale dei Blancos.

Cristiano ha la tendenza a lasciarsi cadere troppo spesso – ha ammesso Piqué dopo la partita – e quando succede nella maggior parte dei casi riesce a prendere una punizione.

Nessuna polemica furibonda da parte dello spagnolo che, nel sottolineare la furbizia dell'avversario, ne riconosce anche i grandi meriti sportivi per essere stato assolutamente decisivo nella sfida più difficile del girone B di Russia 2018.

Non posso che congratularmi con Ronaldo – ha aggiunto Piqué, che ha smorzato così ogni tentativo di montare un caso -. Cristiano viene sempre criticato però a tutti risponde sempre sul campo…. vorrei essere come lui e credo che debba essere lasciato un po' in pace.

Superato il primo scoglio con un pareggio (3-3 scoppiettante), la Spagna tira il fiato e guarda oltre. Alle spalle lascia anche una settimana di forti polemiche per la vicenda Lopetegui, il ct esonerato alla vigilia del debutto Mondiale per aver accettato l'offerta del Real Madrid senza avvertire preventivamente la Federazione. Piqué commenta così gli ultimi avvenimenti.