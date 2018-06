Cristiano Ronaldo è tra i calciatori più attesi del campionato mondiale di calcio assieme a Lionel Messi. A 33 anni per l'asso di Funchal l'appuntamento di Russia 2018 rappresenta una sorta di lotta contro il tempo e contro i propri limiti (anagrafici) per diventare il migliore di sempre, molto più di un campione ma una leggenda vivente quanto a record e trofei conquistati. CR7 va in campo da campione d'Europa in carica sia con il suo Portogallo (vincitore a Euro 2016 in Francia), sia con il Real Madrid (a Kiev ha vinto la terza Coppa consecutiva) ma con un cruccio che ne mortifica la fama di super bomber. Cinque Palloni d'oro in bacheca, 450 reti realizzate in 438 gare con la maglia dei blancos, cannoniere assoluto dell'ultima edizione della Champions con 15 marcature stridono con i 3 centri in 13 partite disputate nelle 3 edizioni dei Mondiali ai quali ha preso parte: perfetto nella trasformazione del rigore contro l’Iran del 2006, a bersaglio nel 2010 contro la Corea del Nord, gol al Ghana nel 2014. Tutto qui, con una media mediocre: meno di 1 gol ogni 4 incontri.

Marcatore e primo marcatore, la quota di CR7. Di fronte a sé, questa sera (gara in diretta tv su Canale 5 alle ore 20), Ronaldo troverà la Spagna reduce dalla rivoluzione in panchina (licenziato Julen Lopetegui in tronco per aver accettato l'incarico di tecnico del Real Madrid, al suo posto è stato chiamato Hierro) e un avversario speciale… quel Sergio Ramos che non fa sconti nei duelli con gli attaccanti. Chiedete pure a Salah cosa significa affrontare il centrale delle merengues… in un contrato ai limiti del regolamento, l'attaccante del Liverpool s'è infortunato alla spalla e ha rischiato di saltare il Mondiale. Avrà lo stesso trattamento anche CR7? Interessanti le quote delle agenzie di scommesse relative alla possibilità di essere tra i marcatori del match: sia lui (quota di 3 volte la posta) sia Diego Costa (bancato a 2.75) vengono considerati tra i sicuri ‘bomber' della sfida. Molto simili anche le quote relative al ‘primo marcatore': Ronaldo è quotato a 5.25 mentre l'attaccante della Spagna a 5.00.

"Meglio Messi", parola di fenomeno. Chi è più forte tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi? Domanda dalle cento pistole, perché il tifo è spaccato in due tra chi si esalta perché attratto dal mix di forza/potenza/tecnica di CR7 e chi considera meraviglia e magia dell'argentino come l'essenza del calcio. Ronaldo, l'ex fenomeno della Seleçao e dell'Inter non ha dubbi al riguardo. "Con il suo atteggiamento, la sua mentalità vincente Cristiano Ronaldo è un giocatore unico, ma ammetto che Lionel Messi mette ancora più magia al calcio. Con il suo dribbling, tutto il suo modo di giocare a calcio, genera sempre situazioni di sorpresa in attacco".