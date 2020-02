L'emergenza Coronavirus che è scoppiata in Italia (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione) ha avuto riflessi anche su tutte le attività sportive. Nelle ultime ore, la Federcalcio ha chiesto (e ottenuto) ufficialmente che si giochino a porte chiuse le prossime partite del campionato di Serie A (in particolare quelle localizzate nelle zone a rischio per i focolai del morbo).

In Europa League Inter-Ludogorets si gioca a porte chiuse

In Europa League l'Inter – che domenica prossima a Torino affronterà la Juventus in uno stadio precluso al pubblico – sarà protagonista giovedì sera del ritorno a San Siro contro il Ludogorets. Alla preoccupazione legittima del club bulgaro ha fatto seguito la decisione di far disputare regolarmente il match al Meazza ma negando l'afflusso verso l'impianto degli spettatori a scopo precauzionale.

Napoli-Barcellona si gioca regolarmente al San Paolo

Nessun prescrizione particolare, invece, per quanto riguarda l'incontro di questa sera al San Paolo (ore 21): saranno cinquantamila i sostenitori azzurri che accorreranno allo stadio per incoraggiare la squadra di Gattuso e applaudire Lionel Messi, la stella del Barcellona accolta con un'ovazione al momento dell'arrivo in albergo.

Blaugrana sottoposti a termometro laser e scanner

L'arbitro Felyx Brych – lo stesso direttore di gara designato nei gironi col Liverpool – darà il fischio d'inizio in una cornice di pubblico d'eccezione ma quanto sta accadendo in queste ore in Italia ha avuto riflessi anche sull'organizzazione della trasferta da parte del Barcellona: i calciatori spagnoli e lo staff, giunti lunedì all'ora di pranzo all'aeroporto di Capodichino, sono stati controllati e visitati secondo il protocollo previsto dalla profilassi per tutti i voli internazionali. Sottoposti al termometro laser e allo scanner, hanno poi ricevuto il via libera senza intoppi.