Si avvicina il momento di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions in programma martedì sera al San Paolo. Ed è stato anche deciso il direttore di gara che dovrà fischiare il calcio di inizio del match: sarà il tedesco Felix Brych. Un arbitro che ha diversi precedenti con le squadre italiane in Europa e che con il Napoli in particolar modo ha una ‘storia' positiva, che potrebbe essere di buon auspicio in vista della prima parte della sfida contro i giganti guidati da Leo Messi.

L'arbitro dello storico 2-0 al Livepool

Felix Brych con gli azzurri ha quattro precedenti, tutti in Champions League e che fanno ben sperare i tifosi partenopei vantando 2 vittorie e due sconfitte. Ma al San Paolo le cose vanno meglio con 2 successi e solo un ko. Il primo precedente risale al 2012 quando, in trasferta, a Londra quando si giocò Chelsea-Napoli (4-1) nel ritorno degli ottavi. Poi il primo precedente al San Paolo: Napoli-Benfica (4-2) nel 2016 prima di Napoli-Manchester City (2-4) del 2017. Ma Brych è soprattutto l'arbitro dell'impresa contro il Liverpool, 2-0 del 17 settembre 2019, in questa stessa Champions.

La Juve e il ‘rosso' a Cristiano Ronaldo

Non tutte le squadre italiane, però, possono vantare uno score come quello del Napoli. Ad esempio, la Juventus con l'arbitro tedesco ha dei ricordi a dir poco pessimi. E' stato proprio questo direttore di gara ad esempio, a essersi ‘permesso' di espellere Cristiano Ronaldo al Mestalla durante Valencia-Juventus, rifilando al portoghese il primo rosso della sua carriera in Champions League. E non solo: sempre Brych fischiò la finale del 2017, persa malamente (4-1) dalla Juve contro il Real Madrid (di Cr7).

La furia della Roma in semifinale contro il Livepool

Se la Juventus piange, la Roma di certo non ride quando sente il nome di Brych. Per colpa sua, più di un Liverpool che poi cavalcherà fino alla conquista del trofeo, i giallorossi vennero eliminati in semifinale di Champions League 2019. In quell'aprile 2018, la squadra di Di Francesco subì cinque reti dagli inglesi di Klopp ma in almeno due occasioni (1-0 e 3-0) il direttore di gara fu protagonista negativo (soprattutto per un evidente fuorigioco non segnalato a Salah)