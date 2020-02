Lionel Messi nel tempio di Diego Armando Maradona. Il Barcellona cala nella tana del Napoli che al San Paolo ha battuto per due volte consecutive il Liverpool Campione d'Europa affrontato nella fase a gironi (1-0 con gol di Insigne a ottobre 2018; 2-0 con reti di Mertens su rigore e Llorente a settembre 2019). Ce n'è abbastanza per attendersi un match intenso dal punto di vista agonistico e spettacolare sotto il profilo tecnico. Si gioca l'andata degli ottavi di finale di Champions League (ore 21) senza alcun rischio che l'emergenza Coronavirus metta a repentaglio né la disputa del match né la possibilità che venga preclusa al pubblico.

Come arrivano Napoli e Barcellona alla sfida? Blaugrana decimati dagli infortuni (l'ultimo in ordine di tempo è capitato a Sergi Roberto) e aggrappati alla classe sopraffina del "dieci" argentino, che la partita è in grado di vincerla da solo; partenopei concentrati e finalmente compattati da Gattuso. Dries Mertens è il capocannoniere dei campani in Champions League (5 reti nella fase a gruppi) e sogna di battere il record di marcature con la maglia azzurra adesso appannaggio di Hamsik. Ad arbitrare il match sarà il tedesco Felix Brych, il cui ultimo precedente è incoraggiante per la formazione di casa.

Dove vedere Napoli-Barcellona in tv

La partita Napoli-Barcellona verrà trasmessa in chiaro sia da Mediaset sia da Sky alle 21. Su Canale 5, però, la diretta televisiva (telecronaca di Pierluigi Pardo) sarà gratuita mentre quella in programma sulla piattaforma satellitare sarà appannaggio degli utenti abbonati che potranno seguirla sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Telecronaca affidata a Fabio Caressa affiancato da Beppe Bergomi per il commento tecnico. Per i collegamenti da bordocampo ci saranno Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come vedere in diretta streaming la partita Napoli-Barcellona

Napoli-Barcellona verrà trasmessa anche in diretta streaming, offrendo così agli utenti la possibilità di assistere al match online usufruendo di una buona connessi internet per pc, notebook, tablet o smartphone. Gli abbonati Sky potranno vedere il match di Champions collegandosi alla piattaforma Sky Go, tutti gli altri potranno sintonizzarsi su Mediaset Play, il servizio di streaming di Mediaset, oppure andare direttamelte al sito di SportMediaset. C'è ancora una possibilità: ovvero collegarsi a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente la visione del singolo evento previo pagamento del ticket previsto.