L'emergenza Coronavirus che ha colpito nelle ultime ore l'Italia preoccupa il Ludogorets, che dovrà affrontare l’Inter nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Dopo la gara d'andata, che ha visto i nerazzurri battere i bulgari in casa per 2-0 in virtù delle reti di Eriksen e Lukaku, giovedì 27 febbraio 2019 si dovrebbe giocare il ‘return match' a Milano ma dopo il rinvio della gara contro la Sampdoria di stasera tra i nerazzurri e i blucerchiati di Ranieri non ci sono ancora notizie in merito al prossimo impegno degli uomini di Antonio Conte.

Ludogorets, la richiesta di chiarimenti a Inter e Uefa

Il club bulgaro ha pubblicato poche ore fa un post sul suo profilo ufficiale di Facebook nel quale vi è una richiesta di delucidazioni sia nei confronti dell’Inter che dell’UEFA in merito a quanto sta accadendo in Lombardia nelle ultime ore dopo il rinvio di alcune partite della 25a giornata di Serie A. Questo il comunicato: