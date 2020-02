Il calcio può andare avanti, ma a porte chiuse. Il governo ha emesso un decreto per consentire il regolare svolgimento delle gare previste nei prossimi giorni, in piena emergenza Coronavirus: le partite si giocheranno a porte chiuse nel prossimo turno di Serie A ma soltanto nelle sei regioni maggiormente colpite dall'emergenza, ovvero Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Il governo ha accolto la richiesta di Federcalcio e Lega Serie A, che nelle ultime ore avevano formalmente richiesto la possibilità di poter organizzare gli incontri come da calendario, ma senza pubblico sugli spalti per ridurre i rischi di contagio. Dopo le quattro partite rinviate in Serie A nell'ultima giornata di campionato e le decine di incontri spostati nelle serie inferiori, è stata dunque definita la linea che verrà seguita soprattutto nelle sei regioni interessate dal focolaio.

Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, che ai microfoni del Tg2 al termine del consiglio dei ministri. "Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse". Il ministro ha sottolineato il fatto che il provvedimento "non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi".

Juventus-Inter a porte chiuse

Si giocherà dunque a porte chiuse – tra tutte le gare in programma – anche Juventus-Inter, la partita più attesa della prossima giornata di Serie A, scontro diretto per le posizioni di vertice del campionato. Sulla soluzione d'emergenza si era espresso nelle ultime ore anche il presidente della Juve, Andrea Agnelli: "È difficile sospendere il campionato visto che abbiamo un calendario fitto. In questo momento la priorità per il paese è la tutela della salute pubblica e noi accetteremo qualsiasi decisione, deve prevalere l'interesse pubblico".

Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse

Dopo i dubbi delle scorse ore è ufficiale: l'UEFA ha comunicato che la gara di ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League tra Inter e Ludogorets si giocherà senza la presenza di pubblico.