A poche settimane dal termine della stagione, la Coppa Italia entra nel vivo con le due semifinali che dovranno decidere quali saranno le squadre che si affronteranno nella finalissima dello stadio Olimpico. I primi a scendere in campo saranno i giocatori di Milan e Lazio: attesi dal ritorno di San Siro, dopo lo 0-0 maturato nei primi 90 minuti giocati a Roma lo scorso 26 febbraio. Per Rino Gattuso e Simone Inzaghi, impegnati anche nella corsa al quarto poso in campionato, si tratta di una partita da non sbagliare.

Come arrivano le due squadre

Reduce dal deludente pareggio di Parma, il tecnico rossonero si gioca infatti molto del suo destino nella sfida di San Siro. Contro i biancocelesti, Gattuso dovrebbe riproporre il suo undici migliore con i rientri di Calabria, Musacchio e Paquetà: rimasti a riposo in occasione della trasferta del Tardini. Davanti a Pepe Reina, nel 4-3-3 rossonero, sarà Calhanoglu a giocare alto a sinistra e ad affiancare Piatek e Suso. Bakayoko sarà regolarmente in campo nonostante il colpo subìto a Parma, mentre sono da verificare le condizioni di Cutrone: ancora dolorante alla schiena.

La sconfitta interna contro il Chievo già retrocesso ha invece aperto ufficialmente la crisi a Formello, dove la squadra ha avuto nelle ultime ore un duro faccia a faccia con Simone Inzaghi. Il terzo ko nelle ultime cinque partite di Serie A, non è infatti andato giù al tecnico e alla società, che ora si aspettano una reazione proprio nella semifinale di Coppa Italia. Per la sfida di San Siro non ci saranno lo squalificato Radu e i due infortunati Berisha e Lukaku. Nel 3-5-2 di Inzaghi, troveranno spazio tutti gli uomini di maggior qualità della rosa bianconceleste, compreso il "Tucu" Correa che verrà schierato in attacco di fianco a Ciro Immobile.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Dove vedere in tv Milan-Lazio

I novanta minuti di San Siro, che vedranno sugli spalti quasi sessantamila spettatori, potranno essere seguiti grazie alla diretta esclusiva della Rai. Il match, che avrà inizio alle 20.45, verrà infatti trasmesso da Rai Uno e dalla piattaforma Rai Play, che diffonderà la partita in streaming per quei tifosi che non potranno mettersi davanti ai teleschermi e che saranno costretti a seguire la propria squadra del cuore attraverso PC, smartphone o tablet.