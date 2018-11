Cosa si è fatto Mario Fernandes? Grande apprensione per le condizioni dell'esterno del CSKA Mosca che ha rimediato un grave infortunio al capo nel match di Champions League contro la Roma. Un colpo violentissimo alla nuca quello che il nazionale russo ha rimediato dopo una brutta scivolata su Kolarov. Alla fine ad avere la peggio è stato proprio l'autore del fallo Mario Fernandes che dopo aver anche perso i sensi sul terreno di gioco è stato trasportato con cautela in barella fuori dal campo per gli accertamenti del caso

Cosa è successo a Mario Fernandes? Al 9′ di CSKA Mosca-Roma, l'esterno destro brasiliano naturalizzato russo, si è reso protagonista di un intervento a di poco deciso su Kolarov. Una scivolata che ha permesso al laterale di colpire sì il pallone, ma anche di travolgere l'avversario. Quest'ultimo in fase di caduta ha colpito involontariamente ma in maniera molto forte Fernandes sulla nuca. Una botta tremenda per il giocatore del CSKA Mosca che è rimasto stordito al suolo con le mani sul volto. Dopo qualche secondo di smarrimento, con tanto di perdita dei sensi, Fernandes è stato soccorso dallo staff medico russo. Posizionato con cautela sulla barella, è stato trasportato fuori dal terreno di gioco, con una sostituzione forzata per i padroni di casa.

Sicuramente Fernandes molto dolorante alla testa è stato sottoposto ad ulteriori controlli negli spogliatoi prima del trasporto in ospedale. Non filtrano aggiornamenti sulle sue condizioni, anche se si parla di un possibile trauma cranico per lui. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, ma solo di un infortunio leggero che permetta a Ferdandes di tornare in campo al più presto.

Una vera e propria beffa per Mario Fernandes che dopo l'ottimo Mondiale con la Russia era finito nel mirino di calciomercato della Roma. A tal proposito queste le parole del ds giallorosso Monchi ai microfoni di Sky a ridosso del match di Champions: "Un ragazzo che mi è sempre piaciuto. Penso possa giocare meglio da quinto di centrocampo che da terzino di una difesa a quattro. È un giocatore importante, ha fatto molto bene anche al Mondiale. Lo seguo da tanti anni, lo conosco bene. Se è un obiettivo di mercato? Posso solo dire che è un buon giocatore”.