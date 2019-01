Come sta Leonardo Bonucci? Il difensore della Juventus che nella partita contro la Lazio ha rimediato un infortunio alla caviglia che lo costringerà ad un mese di stop si è già messo al lavoro per recuperare nel minor tempo possibile. E' stato lo stesso numero 19 della formazione bianconera a mostrarsi alle prese con le terapie e in palestra sul suo profilo Instagram, con la speranza di provare a recuperare (ipotesi difficile) per la sfida sul campo dell'Atletico Madrid valida per l'andata degli ottavi di Champions League in programma il 20 febbraio.

in foto: https://www.instagram.com/p/BtLflC3g2RJ/

Juventus, le condizioni di Leonardo Bonucci: il post su Instagram del difensore dopo l'infortunio

La Juventus ha fatto il punto sulle condizioni di Leonardo Bonucci dopo l'infortunio rimediato nel match contro la Lazio. Trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso per il centrale di Allegri che si è già messo al lavoro per cercare di ridurre le tempistiche per il ritorno in campo. Il numero 19 ha postato su Instagram due foto mentre è alle prese con il lavoro in palestra e con le terapie per l'arto infortunato. Sorridente e con il pollice alzato, Bonucci ha accompagnato le immagini con questa didascalia: "Obiettivo già individuato, terapie e palestra per tornare il prima possibile a godermi sul campo vittorie come quelle di ieri insieme a questa IMMENSA squadra".

Leonardo Bonucci, i tempi di recupero dall'infortunio

Riuscirà dunque Leonardo Bonucci a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per Atletico Madrid-Juventus? Quella che traspare è la forte volontà del centrale difensivo che vuole fare il possibile per il recupero in vista della fondamentale sfida d'andata degli ottavi di Champions League. Lavoro duro in palestra e in infermeria, per l'ex Milan, mentre la società bianconera è alle prese con valutazioni di mercato. Bonucci sarà sostituito o meno? Allegri si è dimostrato tranquillo in virtù del ritorno di Caceres e con la possibilità di schierare anche De Sciglio nelle vesti di centrale. Occhi su Christiansen e Garay, per i quali però c'è il muro di Chelsea e Valencia.