Quali sono le condizioni di Leonardo Bonucci? Come sta il difensore della Juventus, costretto ad abbandonare la sfida con la Lazio dopo 40 minuti? Cosa si è fatto l'ex milanista? Una distorsione alla caviglia destra lo ha messo ko, nonostante abbia provato a restare in campo stringendo i denti. La buona volontà, però, non è bastata e quando dalla panchina il tecnico, Allegri, ha capito che il giocatore non ce la faceva a continuare ha chiamato Chiellini, gli ha chiesto di accelerare il riscaldamento e tenersi pronto per la sostituzione. Inutile correre ulteriori rischi alla luce della Champions League che poco più di due settimane vedrà i bianconeri impegnati nel doppio confronto con l'Atletico Madrid.

La caviglia è messa male – ha rivelato Allegri nelle interviste del post partita con la Lazio – però adesso abbiamo Caceres con noi come risorsa in più.

Come si è fatto male Bonucci. La dinamica dell'infortunio è scandita dal contrasto con Correa: l'attaccante dei capitolini è veloce, cambia passo e direzione, tenta di divincolarsi dalla marcatura di Bonucci e ci riesce tant'è che nell'occasione ad avere la peggio è il centrale juventino che poggia male il piede destro a terra e l'articolazione ha una torsione forzata. La fitta e il dolore strappano una smorfia a Bonucci che sta seduto sul terreno con il capo chino sulle gambe e la mano destra che tocca la parte dolente.

Ce la fai Leo? Il portiere, Szczęsny, si avvicina a lui e gli sussurra qualcosa: "Ce la fai, Leo?" gli dice mentre, inginocchiato accanto a lui, prova a incoraggiarlo. Nulla da fare per l'ex rossonero la gara dell'Olimpico finisce in quel momento.

Quanto tempo dovrà star fuori e quali partite salta. Esami diagnostici che verranno svolti nelle prossime ore chiariranno l'entità dell'infortunio di Bonucci e soprattutto sveleranno quanto tempo gli occorrerà per ristabilirsi. Quante gare salterà? Difficile dirlo adesso, è certo però che mercoledì sera (quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta, mercoledì 31 gennaio) difficilmente sarà a disposizione di Allegri così come non è detto che possa figurare tra i convocati per il match di campionato col Parma (sabato 2 febbraio). L'obiettivo è averlo pronto per l'ottavo di Champions con l'Atletico Madrid.