Cosa farà la Juventus dopo l'infortunio alla caviglia di Leonardo Bonucci? La società bianconera che rischia di perdere per un mese il suo numero 19, potrebbe valutare la possibilità di sfruttare gli ultimi giorni della sessione di trattative di calciomercato invernale per garantire ad Allegri (che si è detto tranquillo per la presenza dell'ultimo arrivato Caceres) un'altra pedina difensiva. Valutazioni anche per il centrocampo con lo stop di Khedira che potrebbe portare Paratici a spingere per una chiusura anticipata dell'affare Ramsey con l'Arsenal.

Calciomercato Juventus, cosa succede dopo l'infortunio di Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso. Possibile stop di un mese per il numero 19 che rischia seriamente di saltare l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. La Juventus dopo il ko di Bonucci tornerà sul mercato? Massimiliano Allegri subito dopo la partita con la Lazio si è dimostrato tranquillo per la presenza dell'ultimo arrivato Caceres (considerato il sostituto del partente Benatia che nelle prossime ore dovrebbe trasferirsi ufficialmente in Qatar), abile a giocare anche al centro della difesa oltre che in corsia e sul possibile adattamento a centrale di De Sciglio. Un vero e proprio piano B con il tecnico che può contare in primis su Chiellini e Rugani, con Barzagli destinato a rientrare dopo l'infortunio a fine febbraio. Non è da escludere dunque la possibilità per i bianconeri di provare a sfruttare gli ultimi giorni di mercato per portare a Torino un altro difensore centrale.

Quali difensori nel mirino della Juventus negli ultimi giorni di mercato

Nel caso in cui la Juventus dovesse decidere di provare a portare a Torino un altro difensore nella fase finale del calciomercato invernale, i nomi sono quelli dei soliti noti. Occhi puntati all'estero con nel mirino sia il giovane danese del Chelsea Christensen, sia l'esperto argentino del Valencia Garay. Per entrambi però i bianconeri nelle scorse settimane avrebbero incassato dei no. Non c'è la volontà di inglesi e spagnoli di lasciar partire in prestito i propri difensori nell'immediato, con l'appuntamento rimandato a giugno. In estate però la società bianconera potrebbe pensare ad un colpo a sensazione per la difesa (de Ligt in cima alla lista di Paratici) abbandonando entrambe le piste.

L'infortunio di Khedira e la trattativa per Ramsey

Attenzione anche alla situazione Ramsey. L'accordo con il centrocampista gallese per il suo trasferimento a zero in bianconero a giugno è totale. I tanti infortuni a centrocampo in casa Juventus, ultimo quello di Khedira e la prestazione contro la Lazio hanno fatto suonare il campanello d'allarme. Ecco allora che il ds Paratici potrebbe tentare di piazzare l'affondo per il gallese già per l'immediato. Bisognerà però convincere l'Arsenal, che potrebbe aprire solo a fronte di un'offerta di circa 10 milioni di euro.