Come sta Gigi Simoni? Quali sono le condizioni del tecnico che dal 22 giugno scorso è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa? Rispetto all'ultimo bollettino medico comunicato due mesi fa la situazione non è cambiata rispetto al malore che ha gravemente pregiudicato la salute dell'ex allenatore, oggi 80enne. La famiglia chiese allora massimo riserbo e rispetto della privacy per evitare la pressione mediatica suscitata dalla notizia del malessere che lo colpì mentre era nella sua abitazione in Toscana. A raccontare l'evoluzione della situazione è stata la moglie, Monica Fontani, e lo ha fatto concedendo un'intervista a ‘La Provincia di Cremona' (città nella quale Simoni ha trascorso parte della propria carriera alla guida della formazione grigiorossa).

Continua a lottare e noi insieme a lui, giorno per giorno – ha spiegato la donna senza scendere troppo nei dettagli ma lasciando intendere quanto sia difficile la situazione in cui versa il marito -. Ma è ancora in gravi condizioni.

Gentiluomo, è la parola accostata all'allenatore che in Italia s'è fatto apprezzare per la compostezza della propria persona oltre che per la bravura tecnica mostrata dal Napoli all'Inter, la squadra che allora aveva un ‘Fenomeno' in attacco e sfiorò lo scudetto in quella ‘maledetta' partita contro la Juventus (la gara scandita dalle polemiche arbitrali e dal fallo di Iuliano su Ronaldo). La notizia del malore ha destato grand preoccupazione e profondo dispiacere nel mondo del calcio italiano e dei tifosi.

Alcuni tifosi sono arrivati fin qui a Pisa, in ospedale – ha aggiunto Monica Fontani -. Hanno portato a Gigi dei palloncini rossi a forma di cuore con messaggi di incoraggiamento. Li abbiamo attaccati nella sala d'aspetto.

A distanza di un paio di mesi dal malore e dal ricovero la consorte di Gigi Simoni chiarisce anche qual è stata l'entità del malore, cosa lo abbia provocato costringendolo al ricovero. E soprattutto spiega come l'evoluzione del quadro clinico sia attualmente preoccupante.