Come sta Edinson Cavani? E' la domanda ricorrente dopo essere stato costretto a uscire per infortunio contro il Portogallo. Farà di tutto per esserci ma resta in forte dubbio per la sfida dei quarti di finale contro la Francia. Il Matador stringerà i denti e proverà il recupero in vista della gara di venerdì prossimo (ore 16) ma è dura. Assieme a Mbappé s'è preso la ribalta internazionale: il francese ha messo alla porte Messi e un'Argentina mai stata squadra; l'attaccante del Psg ha ‘pensionato' Cristiano Ronaldo lasciandolo nel cono d'ombra e rispedendolo a casa senza gloria.

L'ultima immagine di CR7 è il simbolo di un ideale passaggio di consegne: prende sotto il braccio l'avversario che zoppica vistosamente e lo accompagna fuori dal campo. Non lo fa con impeto polemico, non pensa che Cavani faccia melina. La stella del Real Madrid si regala così un'uscita di scena degna di un Pallone d'Oro piuttosto che l'anonimato oppure il capo chino, lo sguardo perso nel vuoto della Pulce. E adesso che dal Mondiale è uscita anche la Spagna cala, definitivamente, il sipario su una generazione di calciatori che ha segnato un'epoca.

Cammina piano e con passo incerto. L'animo di Cavani è combattuto: la gioia per la bella prestazione (con tanto di gol) contro il Portogallo è smorzata da quella ‘punturina' al polpaccio sinistro che gli ha strappato una smorfia e lo tiene in bilico per venerdì prossimo. Più no che sì al momento, solo nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro della situazione ma non c'è ottimismo sulle sue condizioni.