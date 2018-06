Da un eccesso all'altro. Dalla disperazione per la sconfitta contro il Giappone con tanto di minacce di morte all'ex Fiorentina Sanchez colpevole di un'ingenua espulsione, alla festa sfrenata per il rotondo successo sulla Polonia. I tifosi della Colombia non conoscono mezze misure e dopo la vittoria che tiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi dei Mondiali per la nazionale di Pekerman si sono resi protagonisti di gravissimi incidenti in patria. Addirittura 8 i morti registrati in diverse zone del Paese, oltre a decine di feriti.

Colombia, morti e feriti nei festeggiamenti per la vittoria sulla Polonia

Dopo la vittoria della Colombia nella sfida contro la Polonia nella seconda giornata del gruppo H, in terra sudamericana è successo di tutto. I festeggiamenti si sono conclusi in tragedia in diverse città del Paese, dove sono stati registrati 8 morti e decine di feriti a causa di alcune risse. Lo riporta il sito Infobae. La Direzione della sicurezza cittadina della polizia nazionale colombiana ha riportato di otto casi di omicidio e 73 feriti per arma da fuoco (20) e coltello (53).

700 arresti in Colombia dopo la vittoria ai Mondiali

L'eccessivo entusiasmo per la resurrezione della nazionale di Pekerman dunque ha spinto i tifosi a scendere in piazza soprattutto nelle città di Cartagena, Cali e Bogotá, e nei dipartimenti di La Guajira e Cundinamarca. Qui sono state segnalate addirittura 3800 risse nel corso delle celebrazioni per la vittoria dei ‘cafeteros': 1.419 a Barranquilla, 1.190 a Bogotà, 324 a Cartagena, 313 a Bucaramanga e 169 a Cucuta. Tra i feriti ci sono anche diversi agenti di polizia intervenuti per cercare di riportare la situazione alla normalità. Sono stati necessari addirittura 700 arresti. Se dunque in Russia tutto sta andando per il meglio soprattutto dal punto di vista della sicurezza nonostante i numerosi allarmismi della vigilia, le cattive notizie arrivano dal Sudamerica, con la situazione che sarà monitorata con maggiore attenzione in occasione delle prossime sfide Mondiali.