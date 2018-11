Cies, ecco i 20 difensori più cari al mondo: il primo “italiano” è Skriniar al 13° posto

L’osservatorio calcistico con sede in Svizzera, ha stilato una speciale classifica riguardante i venti difensori (dei cinque campionati principali d’Europa) con la valutazione economica più alta. In testa c’è Umtiti del Barcellona con 99.2 milioni. Oltre all’interista, in classifica troviamo anche Joao Cancelo e Elseid Hysaj.