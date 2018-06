La Juventus è scatenata: dopo Emre Can ecco Joao Cancelo. Sono passate pochissime ore dall'ufficializzazione dell'arrivo del terzino portoghese alla corte di Massimiliano Allegri e si fa già un gran parlare di come questo ragazzo possa essere utilizzato il prossimo anno. Il laterale, passato dell'Inter lo scorso anno, è arrivato dal Valencia a titolo definitivo e subito dopo aver firmato il suo contratto con la Vecchia Signora ha scritto un messaggio sul proprio profilo ufficiale di Instagram con una dedica molto toccante alla madre, vittima di un incidente stradale nel 2013 nel quale lo stesso Cancelo ne è uscito miracolosamente illeso. Le parole che il portoghese ha scritto fanno capire come quell'evento ha cambiato la sua vita:

Ringrazio tutti quelli che in un modo o nell'altro mi hanno aiutato a realizzare questo sogno. Alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei colleghi, ex colleghi, allenatori ed ex allenatori, una parola di ringraziamento per tutto ciò che ho imparato da ciascuno di voi. Ma tu, tu eri la persona che più mi ha motivato a raggiungere questo obiettivo nella mia vita. Tutta la forza che avevi quando eri qui continui a trasmetterla. Tutto per te, madre.

A post shared by João Cancelo (@jpcancelo) on Jun 27, 2018 at 10:59am PDT

Cancelo è un calciatore della Juve per 40 milioni di euro

L'avventura di Joao Cancelo è cominciata martedì sera con l'arrivo a Caselle e nella giornata di mercoledì ha completato l'iter relativo alle visite mediche al J Medical di Torino: l'ex Valencia ha firmato il contratto che lo legherà alla Juventus per le prossime 5 stagioni. Prima del comunicato della Juventus è arrivato quello del Valencia, che ha salutato così il terzino portoghese: