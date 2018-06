L'Inter lo ha dovuto salutare suo malgrado, e alla fine se lo ritroverà da avversario. Danno e beffa, perché Joao Cancelo vestirà il bianconero, in un affare in cui la Juventus prima ha lasciato spazio ai nerazzurri di trattare con il Valencia e poi, in un autentico raid, si è infilata nella trattativa quando ha capito che non c'erano margini di intesa. Ha presentato un'offerta irrinunciabile agli spagnoli: 40 milioni di euro per l'esterno difensivo.

L'affare è andato in porto in un batter d'occhio con il Valencia che ha preso i soldi che richiedeva da sempre e la Juventus ha visto arrivare a Vinovo l'esterno che stava cercando da tempo, già rodato da una stagione in Serie A che ne ha confermato le potenzialità e le qualità. Tanto che se oggi il 24enne Cancelo rappresenta uno degli affari più costosi di questa estate bianconera, è certo che Allegri riuscirà a ottimizzarne le prestazioni.

Quanto guadagnerà Cancelo alla Juve?

Detto il costo dell'operazione che diventa uno degli affari più importanti per il reparto difensivo bianconero, fiore all'occhiello del nuovo progetto tecnico di mister Allegri, uno sguardo anche all'accordo economico con il giocatore. All’esterno portoghese andrà un contratto da 3 milioni a stagione, il tutto per cinque anni. Cancelo diventerà di fatto il secondo difensore più costoso di sempre nella storia del calciomercato della Juve, che aveva speso cifre simili soltanto per Lilian Thuram, pagato 80 miliardi delle vecchie lire.

Come giocherà nella Juventus?

Il giovane esterno portoghese può impegnarsi su entrambe le fasce mentre non è utilizzabile come centrale difensivo. Ha caratteristiche precise, bravo con entrambi i piedi anche se predilige la fascia destra (dove prenderà il posto di Lichtstainer). Oltre che in difesa, Allegri potrebbe anche sfruttarlo come incursore da centrocampo, viste le spiccate qualità offensive per sfruttarne la velocità e gli eventuali cross per l'attacco.