Quanto vale Kylian Mbappé? Oltre duecento milioni di euro, 216.5 per la precisione. Il francese è il calciatore più costoso attualmente in circolazione come rivelato da uno studio condotto dal Cies – l'osservatorio del calcio internazionale – sulla base di alcuni variabili come l'età, il ruolo, il club di provenienza, le presenze, i gol, la durata del contratto in essere. Il Napoli si troverà di fronte il gioiello del Paris Saint-Germain, campione del mondo a 20 anni, nella gara di martedì sera al San Paolo, novanta minuti delicati in chiave qualificazione agli ottavi di finale. "Al momento del sorteggio eravamo la terza ruota del carro – ha ammesso Ancelotti in conferenza stampa – adesso siamo lì e ce la giochiamo".

L'ex Monaco, invece, è in cima al podio, alle spalle ci sono Harry Kane e Neymar che non vanno oltre quota 197 milioni, a chiudere la top 5 ci sono Salah (173 milioni) e Coutinho (171.3). Messi è in sesta posizione mentre Griezmann – fra i candidati al Pallone d'Oro assieme a Mbappé – è in posizione più defilata. Che fine ha fatto Cristiano Ronaldo? L'ex stella del Real Madrid è fuori dai primi dieci piazzamenti e si vede scalzato da Paulo Dybala.

La top 10 dei calciatori più costosi per il Cies 1. Kylian Mbappe (PSG) 216.5 milioni – 2. Harry Kane (Tottenham) 197.3 – 3. Neymar (PSG) 197 – 4. Mohamed Salah (Liverpool) 173 milioni – 5. Philippe Coutinho (Barcellona) 171.3 milioni – 6. Lionel Messi (Barcellona) 170.6 milioni – 7. Raheem Sterling (Manchester City) 164.6 milioni – 8. Lukaku (Manchester United) 164.3 milioni – 9. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 157.7 milioni – 10. Paulo Dybala (Juventus) 155.6 milioni.

Chi è il portiere più caro? Se credete sia Alisson del Liverpool vi sbagliate. E' Ederson del Manchester City che ha un valore di mercato pari a 102 milioni di euro, davanti a ter Stegendel Barcellona e all'ex romanista adesso in forza ai Reds. Donnarumma del Milan è al 7°posto (60.4 milioni) ed è l'unico italiano nelle prime posizioni assieme a Jorginho (tra i centrocampisti è 10°, 72 milioni).

Chi è il difensore più costoso? In cima alla classifica c'è Umtiti (Barcellona) che ha una valutazione di 99.2 milioni di euro mentre il terzino più caro è Trent Alexander-Arnold del Liverpool, il cui valore arriva a 96.4 milioni. Tra gli esterni del pacchetto arretrato anche altri due ‘italiani': si tratta di Cancelo (Juventus, 55.8 milioni) e Hysaj (Napoli, 51.3).

Chi è il centrocampista più caro? La quotazione più alta appartiene a Dele Alli del Tottenham con 163.4 milioni di euro: il centrocampista degli Spurs ha dalla sua anzitutto la giovane età (22 anni) e ha un leggero vantaggio rispetto a De Bruyne e a Pogba. Decima posizione per Jorginho valutato 72 milioni.