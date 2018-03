Rientrato in corsa per il quarto posto, che consentirebbe di giocare la Champions League del prossimo anno, il Milan di Fassone e Mirabelli guarda al futuro e pianifica le prossime mosse di mercato. In attesa di sistemare le questioni societarie e di rendere ufficiale il rinnovo di Rino Gattuso fino al 2020, il club rossonero starebbe infatti pensando ad un colpo di mercato importante, qualora Bonucci e compagni riuscissero a conquistare l'accesso alla prossima edizione del massimo torneo continentale. Per il tecnico milanista, si tratterebbe di un regalo a lui molto gradito: l'ingaggio di Jack Wilshere.

in foto: La scheda di Wilshere (fonte Transfermarkt)

Lo scoglio dell'ingaggio

Applaudito nel doppio confronto di Europa League, il centrocampista dell'Arsenal è in scadenza a giugno e potrebbe anche lasciare l'Inghilterra a parametro zero e sbarcare in Italia, dove anche Juventus e Inter guardano a lui con interesse. Per la società di via Aldo Rossi, l'ostacolo principale per arrivare al 26enne cresciuto nei "Gunners" è più che altro il suo attuale ingaggio che oscilla tra i 5 e i 6 milioni di euro: un costo che il Milan potrebbe permettersi soltanto con in tasca i ricavi della partecipazione alla prossima Champions League.

in foto: Il rendimento di Wilshere in stagione (fonte whoscored.com)

Dove potrebbe giocare Wilshere

Dopo le belle parole spese da Gattuso a margine della sfida dell'Emirates ("L'ho sempre apprezzato, non è veloce ma fa viaggiare il pallone e ha grandissima tecnica"), i tifosi ora sognano l'arrivo del centrocampista inglese e il suo inserimento nell'undici titolare della prossima stagione. Grazie alla sua tecnica e alle sue geometrie, nel 4-3-3 milanista Wilshere potrebbe giocare come vertice basso della squadra (nel ruolo che ora è di Lucas Biglia) oppure come interno di centrocampo proprio a fianco dell'argentino e al posto di uno tra Bonaventura e Kessiè.

Il tentativo di Galliani

L'idea di arrivare al giocatore dell'Arsenal non è nuova dalle parti di casa Milan. Wilshere venne infatti già trattato nell’estate 2016 dall'allora amministratore delegato Adriano Galliani. In quella occasione, però, l'inglese decise di restare in Premier League e di andare in prestito al Bournemouth. Oggi che è tornato a giocare con continuità nell'Arsenal, il classe '92 di Stevenage è tornato nei radar rossoneri. Per arrivare a questo colpo di mercato, il Milan dovrà però necessariamente conquistare il quarto posto in campionato.