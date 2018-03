Il Milan è uscito a testa alta dall'Europa League. A Londra, nonostante la sconfitta, ha riscattato la prova timida di San Siro, quando prestò il fianco ai Gunners servendo loro su un piatto d'argento 2 gol e una buona fetta di qualificazione ai quarti di finale. Quel rigore concesso in maniera tanto generosa quanto clamorosa a Welbeck è stato una beffa: Çalhanoğlu aveva portato i rossoneri in vantaggio, con un gol da recuperare e tutta una gara spalancata davanti chissà come sarebbero andate le cose. Inutile pensarci, meglio restare concentrati sulle sfide future che attendono il ‘diavolo' in campionato e in Coppa Italia.

Nel primo caso c'è ancora un sogno da cullare: agganciare la zona Champions League, ipotesi possibile a patto di non perdere terreno e soprattutto di conquistare il derby/scontro diretto con l'Inter. Per la Tim Cup, invece, c'è ancora un po' di tempo a disposizione per serrare i ranghi: il 9 maggio a Roma la squadra di Gattuso si opporrà alla Juventus di Allegri.

Peccato per il primo tempo dell’andata – dice a Sky Sport Bonucci, commentando l'eliminazione del Milan dalle Coppe -. Forse se riuscivamo a sfruttare meglio un paio di occasioni che sono arrivate prima dell’1-0, avremmo commentato un’altra partita . E' un processo di crescita giocare contro questi giocatori, bisogna farci l’abitudine con questa maglia. Il risultato premia l’Arsenal, ma quello che ci dobbiamo recriminare è il primo tempo dell’andata.

La differenza è tutta lì, in quella porzione di match che ha colto impreparati i rossoneri. Due episodi decisivi, scaturiti anche da un approccio mentale ancora poco maturo per ambire a traguardi europei più importanti.

Queste prestazioni in questi stadi ci fanno crescere – ha aggiunto il difensore -. Come si va avanti? Il fatto che siano stati i tre mesi più belli degli ultimi cinque anni lo dimostrano i tanti tifosi che sono accorsi qui a Londra, che ci credevano insieme a noi, e il fatto di averci applaudito a fine partita. Noi li ringraziamo e domenica a San Siro saranno con noi e noi con loro, perché dobbiamo continuare questa rincorsa.