Manuel Scavone sta meglio e non corre alcun pericolo di vita. Il calciatore del Lecce, che venerdì sera ha perso conoscenza in seguito a uno scontro di gioco, è attualmente ricoverato nell’Ospedale ‘Vito Fazzi' del capoluogo salentino. I medici ne monitorano le condizioni dopo il brutto colpo (fortuito) subito da Giacomo Beretta dell'Ascoli, suo ex compagno di squadra alla Pro Vercelli che s'è recato a fargli visita (come testimoniato dalla foto postata dall'Ascoli in un tweet). L'ansia e l'angoscia di quegli attimi sono solo un brutto ricordo scandito dal primo soccorso prestato da Ciciretti e Mancosu, dall'intervento dello staff medico giallorosso e dalla decisione di sospendere il match di Serie B.

Come noto il centrocampista giallorosso, a seguito di un contrasto fortuito di gioco con l'attaccante dell'Ascoli Giacomo Beretta, ha perso conoscenza e conseguentemente il match è stato interrotto – si legge nella nota ufficiale del Lecce -. Questa mattina proprio Giacomo Beretta, accompagnato dal Club Manager della società marchigiana Francesco Lillo e alla presenza del direttore generale giallorosso Giuseppe Mercadante, hanno fatto visita a Manuel per salutarlo e sincerarsi delle sue condizioni

Perché Scavone ha perso conoscenza, i tempi di recupero

A fornire le ultime notizie sulle condizioni di Manuel Scavone e spiegare cosa è successo, cosa abbia provocato la perdita di conoscenza temporanea, è stato il dottor Palaia, responsabile dello staff medico del Lecce.

Il calciatore ha subìto un’iposistolia, ovvero una diminuzione della frequenza cardiaca e una momentanea sofferenza ipossica a livello cerebrale – ha ammesso il dottore -. Dopo la ventilazione in maschera sul campo, si è ripreso ma è scontato che Scavone, reduce pure da un forte stress emotivo, avrà bisogno di recuperare gradualmente. Quanto tempo occorre? Dipende da come si evolverà la situazione e da come reagirà nei prossimi giorni. Potrebbero bastarne pochi oppure qualcuno in più.

La precisazione del Lecce sulle operazioni di soccorso

Relativamente all'assistenza prestata al calciatore da parte dello staff medico, il Lecce ha pubblicato un comunicato nel quale ha voluto chiarire la propria posizione e sgombrare il campo da equivoci.