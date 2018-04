La Champions League entra nella fase finale, l’attesa è trepidante, soprattutto a Roma. Perché la squadra giallorossa per la seconda volta nella sua storia, la prima dopo trentaquattro anni, è tra le prime quattro, ed è pure l’ultima rappresentante italiana in Europa. La squadra di Di Francesco reduce dall’impresa con il Barcellona si trova al cospetto di tre delle grandi storiche d’Europa: il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Liverpool, che complessivamente hanno vinto 22 Coppe dei Campioni (12 gli spagnoli, cinque a testa inglesi e tedeschi). E se si guardano anche i titoli nazionali si trovano 3 scudetti per i giallorossi, 33 per il Real, 28 per il Bayern e 18 per il Liverpool, che non trionfa dal 1990. Sembra un’impresa impossibile, ma c’è grande fiducia nell’ambiente e la Roma crede nella finale di Kiev.

Le semifinali di Champions in diretta tv

Liverpool-Roma apre le semifinali. Il match d’andata si giocherà ad Anfield il 24 aprile, naturalmente calcio d’inizio alle 20.45. Mercoledì 25 aprile invece c’è il classico di Champions tra Bayern Monaco-Real Madrid, alla settima semifinale da avversari. Entrambe le gare di andata verranno trasmesse in diretta sia su Canale 5 che su Premium, e naturalmente anche in streaming. Il ritorno a Madrid il 1° maggio e Roma il 2.

Di Francesco conferma la difesa a 3

Klopp ha le idee abbastanza chiare, anche ‘grazie’ agli infortuni di Matip e Emre Can. In avanti il tridente da oltre 80 gol stagionali formato da Salah, Firmino e Mané. Di Francesco invece prosegue con la difesa a tre, che ha sorpreso e stanato il Barcellona. Juan Jesus affiancherà Manolas e Fazio. Nainggolan giocherà con Under alle spalle di Dzeko.

Pronostici semifinali Champions, le quote delle scommesse

La Roma crede nella finale, nell’ambiente la fiducia è enorme, la voglia di vendicare la sconfitta del 1984 è fortissima. I bookmakers però non sono della stessa opinione e non danno molte chance alla squadra giallorossa. La vittoria dei ‘Reds’ oscilla tra l’1.47 e l’1.56. Il pareggio viene dato a non meno di 4.50, mentre il successo della Roma è pagato tantissimo, c’è addirittura chi lo dà sette contro uno.

Risultato esatto: che quote per la vittoria della Roma

Secondo i bookies il risultato esatto con maggiori probabilità è il 2-0 Liverpool, che ha una quota media di 8, ed è seguito a ruota dal 2-1, sempre per i Reds. In questo caso si va tra il 7.80 e al 8.50. Nessuna chance per lo 0-0, c’è chi lo quota a 17. L’1-0 della Roma è dato a 20, una quota altissima ed eccezionale. Il 2-0 dei giallorossi oscilla tra il 34 e il 41, mentre il 3-0 paga anche 115. Il 4-1 della Roma regala in assoluto la quota più alta: 190 contro uno.