Martedì ad Anfield Road Liverpool e Roma si affronteranno nella gara d’andata delle semifinali di Champions League. Un appuntamento storico per i giallorossi, che dopo trentaquattro anni si giocheranno un match così importante. La squadra di Klopp ha eliminato il City, quella di Di Francesco il Barcellona. Il match si prevede spettacolare e chi passerà in finale, a Kiev il 26 maggio affronterà il Bayern Monaco o il Real Madrid.

Dove e quando si giocherà Liverpool-Roma

La semifinale d’andata di Champions tra Reds e giallorossi si disputerà a Liverpool martedì 24 aprile, calcio d’inizio previsto alle 20.45. Il match sarà diretto dall’arbitro tedesco Felix Brych. Il return match si giocherà invece all’Olimpico mercoledì 2 maggio.

Dove vedere in tv e streaming Liverpool-Roma

L’incontro tra le squadre di Klopp e Di Francesco sarà visibile da tutti gli appassionati in chiaro su Canale 5, che trasmetterà in onda l’incontro. La partita tra Liverpool e Roma verrà trasmessa naturalmente anche sui canali Premium, il match andrà in onda su Premium Sport. E la partita sarà visibile anche in streaming con il servizio Premium Play.

Le probabili formazioni di Liverpool-Roma

Klopp ha recuperato il difensore croato Lovren, mentre sa di non poter disporre né di Matip né di Emre Can, obiettivo di mercato della Juventus che ha chiuso anticipatamente la stagione. Il tridente sarà il solito con Salah supportato da Mané e Firmino. A metà campo ballottaggio tra Milner, Wijnaldum e Oxlade-Chamberlain, uno andrà fuori.

La Roma ha recuperato anche Perotti. Di Francesco con l’eccezione di Karsdorp e Defrel, mai utilizzati in match importanti quest’anno, ha tutta la rosa a disposizione. Il dubbio riguarda il modulo. Il tecnico è tentato dal ritorno al 4-3-3, così giocherebbe a specchio con Klopp, ma la difesa a tre ha dato soddisfazioni e certezze con il Barcellona e fuori casa anche un pareggio sarebbe positivo.

Liverpool (4-3-3)

Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

Roma (3-4-1-2)

Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Under, Dzeko.