Semifinale di Champions League con il Liverpool. Per la Roma e i romanisti è un appuntamento con la storia. Il fato ha voluto che fossero i Reds gli avversari da affrontare e superare sulla strada che porta a Kiev. La sorte ha fatto sì che, a oltre 30 anni di distanza da quella traversa (che trema ancora) centrata da Graziani, giallorossi e inglesi s'incontrassero ancora. La fortuna (ma anche la bravura della squadra) ha permesso ai capitolini di lasciarsi alle spalle ogni cosa: dalla diffidenza fino ad avversari più quotati come Chelsea, Atletico Madrid (messi in riga nella fase a gironi) e il Barcellona di Messi schiantato nella notte magica dell'Olimpico.

Martedì sera, ore 20.45, ad Anfield Road ci sarà il primo atto della sfida. Ad arbitrare la partita di andata sarà Felix Brych, 42 anni, avvocato, l'arbitro di Liverpool-Roma. Assistenti saranno Mark Borsch e Stefan Lupp, addizionali Bastian Dankert e Marco Friz, quarto uomo Markus Hacker. Per il direttore di gara tedesco, che tra qualche mese sarà protagonista anche al Mondiale di Russia 2018, non è la prima volta in stagione al cospetto della squadra di Klopp.

Due precedenti in stagione coi Reds. A Brych è già capitato in altre due occasioni di fischiare un match di Champions con gli inglesi: l'andata dei quarti di finale del derby inglese tra Liverpool e Manchester City; il 3-3 sul campo del Siviglia. Vinsero i padroni di casa non senza qualche polemica: fu quella la sfida che spalancò le porte della qualificazione ai Reds, decretando il fallimento milionario di Guardiola.

Ci sono precedenti con la Roma? Uno solo e nemmeno tanto entusiasmante: pareggio per 1-1 contro il Cska Mosca nella fase a gironi dell'edizione 2014/2015 della Champions. La Juventus ha un brutto ricordo di Brych: era lui l'arbitro della finale di Cardiff tra Juve e Real Madrid.