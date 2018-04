Dopo trentaquattro anni Roma e Liverpool si affronteranno in una (doppia) sfida pesantissima in Champions. Chi passa tra Klopp e Di Francesco giocherà la finale di Kiev il 26 maggio. I Reds sognano in grande per la prima volta dopo dieci anni, i giallorossi invece si ritrovano dopo 34 anni tra le prime quattro d’Europa, all’epoca in finale il sogno fu spezzato dal Liverpool, che ai rigori vinse la finale dell’Olimpico, uno dei match più famosi nella storia del calcio. La Roma vuole ‘vendicarsi’. Questa parola è quella più in voga da quando il sorteggio ha opposto queste due squadre, e va da sé che il revival è stato molto forte. La società giallorossa ha deciso di portare ad Anfield due grandi protagonisti della Roma di ieri: Roberto Pruzzo e Bruno Conti, che però si sono lasciati un po’ andare nell’impianto dei Reds.

Il dito medio di Anfield

Bruno Conti e Roberto Pruzzo sono stati immortalati nella giornata di ieri in tante fotografie con tifosi e appassionati, in un paio di foto con loro c’era anche Francesco Totti, leggenda assoluta della Roma. Conti e Pruzzo però si sono lasciati un po’ andare e sono stati autori di un gesto per niente sportivo davanti allo stemma del Liverpool. Entrambi hanno alzato il dito medio in una foto ricordo. Un autentico sacrilegio nei confronti del club inglese. Sicuramente c’era della goliardia, ma il risultato prodotto da quella foto non è sicuramente quello. Si attendono, a stretto giro, le scuse.

L’amara finale del 1984 e il ricordo di Pruzzo

Il ‘bomber di Crocefieschi’ e ‘Marazico’ furono straordinari protagonisti della Roma del ‘Barone’ Liedholm, che vinse il campionato nel 1983 e arrivò fino alla finale di Coppa Campioni l’anno seguente. Pruzzo realizzò il gol dell’1-1. Falcao si rifiutò di tirare nella ‘lotteria’ dei rigori, Conti non si tirò indietro, ma dal dischetto sbagliò. Una sconfitta amarissima, che tutt’ora fa soffrire Roberto Pruzzo che in un’intervista rilasciata a ‘Premium Sport’ ha detto: