Le ultime notizie sulle condizioni di Edin Dzeko arrivano da Sky Sport e confermano le apprensioni dell'immediata vigilia della gara di Champions League con il Real Madrid. L'attaccante bosniaco è sì nella lista dei convocati ma difficilmente questa sera – a meno di cambi di rotta – sarà in campo nella prima linea della Roma. Cosa ha fermato l'ex Man City? Un problema muscolare avvertito nel corso dell'allenamento di ieri a Trigoria ha fatto scattare l'allarme inducendo staff medico e tecnico alla massima cautela. Cosa significa? Che là davanti si libera un posto per Schick, che nella serata di Coppa dell'Olimpico ha finalmente la possibilità di mostrare tutte le proprie qualità come finora non gli è riuscito. "Se non recupera Edin c'è Patrik che ha la nostra fiducia", ha ammesso il diesse Monchi.

Le probabili formazioni di Roma-Real Madrid, ultime notizie

Le news che arrivano sulle condizioni del bosniaco strappano una smorfia di disappunto: sabato scorso, in occasione della gara persa a Udine, Dzeko era entrato solo nell'ultima parte del secondo tempo. Reduce dagli impegni in nazionale, Di Francesco lo aveva risparmiato proprio in previsione della Champions e dell'importanza di avere in campo un calciatore di esperienza internazionale, che ha più volte mostrato di trovare grandi stimoli nelle serate europee. Più no che sì, quindi, la sua presenza in avanti mentre in difesa ci saranno sia il portiere, Olsen, sia il difensore, Manolas.

Roma (3-4-2-1) : Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, El Shaarawy; Schick. Allenatore: Di Francesco.

: Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, El Shaarawy; Schick. Allenatore: Di Francesco. Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Isco; Lucas Vazquez, Benzema, Bale. Allenatore: Solari.

Situazione di classifica e possibilità di qualificazione

Real Madrid e Roma sono appaiate a 9 punti nel Gruppo G. La quinta giornata può essere decisiva per determinare la qualificazione matematica agli ottavi di finale: basta un pareggio per staccare il pass e attendere il sorteggio. In caso di arrivo a pari punti al momento sono in vantaggio i blancos in virtù del 3-0 rifilato al Bernabeu ai giallorossi che per sperare di chiudere in vetta dovrebbero battere questa sera le merengues con almeno 4 gol di scarto.