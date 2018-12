La sconfitta per 1-0 subita a Wembley nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League ha complicato i piani di qualificazione dell'Inter. La formazione di Spalletti dovrà vincere a San Siro contro il Psv Eindhoven e al tempo stesso sperare che il Barcellona batta gli Spurs in casa per essere certa della qualificazione. Facile, facile capire qual è la combinazione di risultati più favorevole ai nerazzurri per superare lo sbarramento dei gruppi. Si gioca alle 21 davanti ai 60 mila del Meazza che proverà a spingere Icardi&co. all'impresa che sembrava a portata a di mano.

Con quale risultato l'Inter si qualifica agli ottavi di finale

Nel Girone B il Barcellona è già matematicamente qualificato forte dei 13 punti conquistati finora. Inter e Tottenham si trovano entrambe a quota 7 punti ma gli inglesi sono in vantaggio quanto agli scontri diretti grazie alla rete segnata in trasferta (2-1 per l’Inter a San Siro e 1-0 per il Tottenham a Londra). E' questo il particolare che tiene in bilico la squadra di Spalletti e la obbliga ad attendere buone notizie dalla Spagna.

L'Inter supera il girone di Champions se…

Strada obbligata: la vittoria. Ma più in generale all'Inter potrebbe bastare anche un pareggio. In ogni caso dovrà ottenere un risultato migliore del Tottenham a Barcellona. Vediamo a quali condizioni i nerazzurri possono qualificarsi agli ottavi di finale.

L'Inter vince e il Tottenham non vince a Barcellona: i nerazzurri si qualificano (ma se gli Spurs fanno il colpo in trasferta sono loro a passare).

L'Inter pareggia in casa col Psv e il Tottenham perde a Barcellona: i nerazzurri si qualificano

L'Inter sconfitta ha margini di qualificazione? No, considerata la classifica avulsa i nerazzurri verrebbero eliminati a prescindere dall'esito della gara del Camp Nou.

Pronostici e quote delle scommesse su Inter-Psv

Il fattore campo (Inter a San Siro e Tottenham a Barcellona) fanno sì che la quota qualificazione più bassa (e quindi quella maggiormente verificabile) sia di marca nerazzurra: 1.45 è la valutazione della Snai che invece banca a 2.55 il passaggio del Tottenham agli ottavi di finale.

Esito finale e risultato esatto

I favori del pronostico sono tutti dalla parte dell'Inter: secondo le agenzie di scommesse il ‘segno 1' è quotato mediamente 1.32 volte la posta. Il ‘segno X' è offerto da 5.35 a 5.50 mentre il ‘segno 2' (vittoria clamorosa degli olandesi a Milano) è pagata da 9.10 a 9.25.

Quale sarà il risultato più esatto. Il 2-0 in favore dell'Inter (quota che oscilla tra il 6.75 e il 6.90) oppure il risultato di 1-0 e 2-1 hanno valutazioni simili (hanno una quotazione che va da 8.00 volte la posta a 8.50).

Le quote sui marcatori

Quanto vale scommettere sul gol di Mauro Icardi? E' di 3.50 volte la posta, è questa la quotazione dei bookmakers su Maurito in gol contro gli olandesi quale primo marcatore. Valutazione a salire per tutti gli altri fino al 15 volte la posta per Borja Valero o addirittura al 17.00 di Skriniar.

Inter-Psv, ultime notizie sulle formazioni

Due le assenze pesanti in casa Inter. Per la gara contro il Psv Eindhoven il tecnico dovrà rinunciare a Radja Nainggolan e più ancora a Vecino, in gol nella sfida di esordio a San Siro contro il Tottenham. Niente ‘garra charrua' in mezzo al campo dove agiranno invece uno tra Lautaro Martinez e Keita schierati tra Politano e Perisic e alle spalle di Mauro Icardi, oppure accanto all'argentino per il classico 4-4-2. Il tecnico, però, ha a propria disposizione un'altra chance: spostare Asamoah sulla linea di centrocampo accanto a Borja Valero e Brozovic. Difesa con con D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar (e il ghanese ex Juve in caso di schieramento a 4).

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi

Psv demotivato a Milano: ultimo nel girone B con 1 solo punto, è già eliminato e non ha alcuna possibilità di accedere nemmeno all'Europa League. Mark van Bommel dovrebbe schierare anche lui un 4-2-3-1, con De Jong riferimento offensivo appoggiato da Lozano, Pereiro e Bergwijn.

Psv (4-2-3-1): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix; Lozano, Pereiro, Bergwijn; De Jong.

Chi sarà l'arbitro di Inter-Psv, match affidato a Zwayer

Sarà l'arbitro tedesco Felix Zwayer a fischiare nel match tra Inter e Psv che gioca martedì sera alle 21 a San Siro ed è valido per la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League. Assistenti: Thorsten Schiffner e Marco Achmuller. Quarto uomo: Eduard Beitinger. Addizionali: Daniel Siebert e Sascha Stegemann.

Dove vedere in tv Inter-Psv Edinhoven

Niente diretta sulla Rai che questa settimana trasmetterà mercoledì la Juventus in trasferta in Svizzera contro lo Young Boys. Quanto all'Inter, la partita col Psv verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Football HD (canale 203) e sul canale 252. Sul digitale terrestre la partita sarà visibile live in HD sul canale 372.