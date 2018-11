Perché la Roma già qualificata agli ottavi di finale di Champions senza giocare? La bella notizia per la formazione giallorossa è arrivata dalla gara che è stata giocata alle 19 a Mosca: il Cska è stato sconfitto in casa dal Viktoria Plzen (2-1) e ha regalato la matematica certezza dei capitolini di accedere alla fase a eliminazione diretta prima ancora del fischio d'inizio con il Real Madrid. Una partita incredibile: padroni di casa vicinissimi più di una volta al vantaggio, subiscono l'uno-due micidiale degli avversari e adesso – raggiunti al terzo posto – rischiano addirittura l'eliminazione dalle Coppe..

Classifica Gruppo G : Roma 9 (4 partite), Real Madrid 9 (4 partite), Viktoria Plzen 4 (5 partite), CSKA Mosca 4 (5 partite). Roma e Real ai sedicesimi.

La Roma può ancora chiudere al primo posto nel girone?

In palio tra la Roma e il Real Madrid, però, c'è ancora la possibilità di chiudere il girone in vetta. Entrambe prima del fischio d'inizio si trovano a quota 9 punti, a prevalere sono i blancos in virtù del 3-0 rifilato ai capitolini al Bernabeu. La squadra di Eusebio Di Francesco può ancora sperare nel sorpasso? Sì ma deve battere gli spagnoli con almeno 4 gol di scarto così da riequilibrare il numero delle reti nei confronti diretti e volgerlo a proprio vantaggio.

C'è ancora un'altra formazione che, dopo il match delle 19, ha staccato il pass per la fase eliminazione diretta con due giornate di anticipo. Si tratta dell'Ajax che nel girone E ha vinto in maniera abbastanza netta e agevole contro l'AEK Atene, grazie alla doppietta di Dusan Tadic. Da segnalare tra i greci l'espulsione dell'ex atalantino Livaja, un'assenza pesante per gli ellenici costretti all'inferiorità numerica contro un avversario sulla carta già più forte.