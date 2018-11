Niente impresa per l'Inter di Luciano Spalletti a Wembley. A vincere è infatti il Tottenham a cui basta una rete di Christian Eriksen ad un quarto d'ora dal termine del match per avere la meglio sui nerazzurri che dunque non riescono a centrare la qualificazione agli ottavi di finale con un turno d'anticipo, ma che, come vedremo si deciderà all'ultima giornata del girone che vedrà la compagine italiana opposta agli olandesi del PSV Eindhoven e gli inglesi che invece andranno a fare visita al Barcellona già certo del primo posto nel girone. Andiamo quindi a vedere ciò che è successo nel match di Wembley, qual è la situazione di classifica nel girone B dopo cinque giornate e quali sono tutte le combinazioni di risultati che possono ancora qualificare l'Inter agli ottavi di finale della Champions League 2018/2019.

Inter agli ottavi? Dipende dal Barcellona

Nonostante la sconfitta con il Tottenham il sorpasso in classifica dagli stessi Spurs (che hanno gli stessi punti ma il vantaggio negli scontri diretti per il gol segnato in trasferta), non sono ancora tramontate le chance dell'Inter di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League 2018/2019. A tal proposito saranno infatti decisive le gare dell’ultima giornata con il passaggio del turno per i nerazzurri che non dipenderebbe soltanto da se stessi dato che anche con un successo sul PSV Eindhoven dovrebbero sperare che i ragazzi di Pochettino non battano al Camp Nou il Barcellona già qualificato e già certo del primo posto.

Qualora gli inglesi dovessero uscire sconfitti dal match in casa dei catalani, agli uomini di Luciano Spalletti basterebbe anche un pareggio a San Siro contro gli olandesi. Se invece l'Inter dovesse perdere contro il Psv qualsiasi risultato uscirebbe dal Camp Nou qualificherebbe agli ottavi il Tottenham di Mauricio Pochettino.

Inter vincente con il Psv Eindhoven: gli scenari

Barcellona batte Tottenham

Barcellona 16

Inter 10

Tottenham 7

PSV 1

Barcellona e Tottenham pareggiano

Barcellona 14

Inter 10

Tottenham 8

PSV 1

Tottenham batte il Barcellona

Barcellona 13

Tottenham 10 (qualificata come seconda)

Inter 10

PSV 1

Inter pareggia con il PSV: gli scenari

Barcellona batte Tottenham

Barcellona 16

Inter 8

Tottenham 7

PSV 2

Barcellona e Tottenham pareggiano

Barcellona 14

Tottenham 8 (qualificata come seconda)

Inter 8

PSV 2

Tottenham batte il Barcellona

Barcellona 13

Tottenham 10

Inter 8

PSV 2

Furia Spurs, l'Inter regge

In avvio di match Harry Kane si erge immediatamente a trascinatore dei suoi e nei primi minuti di gioco crea due pericoli per la difesa interista: prima con una conclusione da posizione defilata che per poco non sorprendeva sul primo palo Samir Handanovic, poi con una prolungata azione personale al termine della quale serve Dele Alli che dal limite dell'area nerazzurra scaglia un tiro potente che finisce però di appena sopra la traversa. Protagonista nel primo tempo del match di Wembley anche l'ex Roma Erik Lamela, preferito da Pochettino al sudcoreano Son, che spaventa l'estremo difensore sloveno con il pallone calciato da buona posizione che sfiora il palo prima di terminare sul fondo.

Alla mezz'ora ad impensierire il portiere interista è invece l'altro esterno offensivo degli Spurs, cioè Lucas Moura che, al termine di un velocissimo contropiede condotto da Moussa Sissoko, calcia dai 20 metri trovando però l'attenta risposta del numero #1 nerazzurro. All'appello dunque manca solo il giovane centrocampista Harry Winks che non si fa attendere e prima dell'intervallo centra in pieno la traversa con un tiro a giro da appena fuori l'area di rigore. Bisogna attendere il recupero del primo tempo per vedere invece la prima potenziale occasione per i ragazzi di Spalletti con Borja Valero che, appena entrato al posto di un acciaccato e mai in partita Nainggolan, riceve il pallone nell'area di rigore inglese ritardando però troppo la conclusione permettendo così il provvidenziale recupero di Sissoko.

Eriksen entra e beffa i nerazzurri

Nella ripresa l'Inter cambia atteggiamento riuscendo a rimanere più corta e più compatta riuscendo quindi a contenere meglio gli attacchi portati dai padroni di casa e anche a proporsi maggiormente in fase offensiva creando qualche grattacapo alla difesa degli Spurs che, a parte un'unica occasione in cui Mauro Icardi lanciato a rete è stato steso da Alderweireld (solo da giallo per l'arbitro Cakir), era stata del tutto inoperosa durante la prima frazione di gara. Pochettino prova quindi il tutto per tutto ma al 75′ sono i nerazzurri ad andare vicini al gol con Ivan Perisic stoppato da un grande intervento di Hugo Lloris. Cinque minuti più tardi è però il Tottenham a passare in vantaggio con il neoentrato Christian Eriksen che finalizza l'ennesima dirompente cavalcata palla al piede di Moussa Sissoko riaprendo quindi il discorso qualificazione.