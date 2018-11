Dentro o fuori. La Champions League inizia a spalmare i propri verdetti al quarto turno, con risultati che possono iniziare a diventare decisivi per il proseguo e la qualificazione agli ottavi. Per tutti, figuriamoci per le magnifiche quattro italiane che sono in bilico nei rispettivi gironi. Anche la Juventus, che non ha ancora nulla in tasca pur trovandosi in posizione privilegiata in testa al proprio gruppo.

Dunque, tra martedì e mercoledì ci sarà anche la possibilità di assistere a qualche conferma importante, un passo in avanti ( o indietro) nel cammino verso il secondo turno, obiettivo minimo di Roma, Inter, Napoli e Juventus. Questa sera toccherà agli azzurri di Carlo Ancelotti al San Paolo contro il Psg e in contemporanea a San Siro l'Inter di Spalletti proverà a contenere il Barcellona di Valverde. Domani, spazio alla Juventus, allo Stadium contro il Manchester United e alla Roma impegnata col CSKA.

L'Inter si qualifica se…

Vietato perdere col Barcellona

La situazione dell'Inter al momento è più che positiva. Tolto il Barcellona a quota 9 punti i nerazzurri sono a quota sei con due vittorie e una sconfitta. Dietro, il Tottenham e il Psv sono fermi a 1 punto. Se stasera l'Inter riuscirà a fare risultato terrebbe a bada gli Spurs anche in caso di un successo degli inglesi. Se dovesse soccombere al Barcellona, la speranza è che a Wembley finisca come in Olanda, con un pari.

Battere il PSV a San Siro

Comunque sia, per l'Inter il match decisivo ai fini qualificazione non è contro il Barça ma il prossimo, a San Siro contro il PSV dove sarà imperativo vincere e giocare l'ultima partita in Inghilterra con almeno 3 punti di vantaggio sul Tottenham

Il Napoli si qualifica se…

Vincere per allontanare il Psg

Passando al Napoli, la situazione è decisamente più delicata. Gli azzurri sono secondi, ma il Psg è a solo un punto. La squadra di Ancelotti con una vittoria, questa sera, metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno, che diventerebbe ufficiale battendo poi anche la Stella Rossa in casa a prescindere dai risultati dei francesi.

Classifica corta, ogni punto vale

Se finisse in pareggio come all'andata, Napoli e Psg si giocherebbero poi la qualificazione nelle sfide contro il Liverpool, dando per scontato per entrambe le vittorie con la Stella Rossa. In caso di sconfitta, tutto si capovolgerebbe con il Napoli che scivolerebbe a -2 dai francesi e con un probabile -4 dal Liverpool, il che significherebbe giocarsi il tutto per tutto in casa dei reds.

La Roma si qualifica se…

La campagna di Russia

Per la Roma i giochi sono ancora aperti. Così come per l'Inter la corsa è solo al secondo posto perché sul primo l'ipoteca è del Real Madrid, anche se i Blancos sono partiti col piede sbagliato. Nel Gruppo G la Roma ha due lunghezze di vantaggio sul Cska Mosca e con una vittoria in Russia si porterebbe a +5 dal terzo posto a due giornate dalla fine.

Evitare lo scontro diretto col Real

Un allungo importante anche in vista della gara contro il Viktoria Plzen dove dovrebbe arrivare un successo scontato. Se invece ci fosse una sconfitta, i gialorossi scivolerebbero al terzo posto a -1 dai russi e non basterebbe battere il Plzen. a quel punto servirebbe l'impresa contro il Real Madrid.

La Juventus si qualifica se…

Due risultati su tre

Infine la Juventus che ha il compito più facile. Mercoledì sera allo Stadium ospiterà la seconda forza del Girone già battuta all‘andata ad Old Trafford. I bianconeri, primi a 9 punti, qualora vinceranno strapperanno già domani il tagliando per gli ottavi con 2 turni di anticipo.

Orecchi al Valencia

La Juventus potrebbe erò anche permettersi un pareggio e raggiungere ugualmente gli ottavi: potrebbe bastare anche un solo punto contro il Manchester se il Valencia, al momento a quota 2 punti, non dovesse battere lo Young Boys e restasse staccato dai primi due posti in classifica.