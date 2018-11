Notizie contrastanti in casa Roma alla vigilia della sfida di Champions League con il CSKA Mosca. Kostas Manolas ha recuperato ed è stato convocato mentre Daniele De Rossi non potrà essere ancora a disposizione di Eusebio Di Francesco. A due giorni dal terzi turno del girone G di Champions, che potrebbe essere assolutamente decisiva per la qualificazione agli ottavi dei giallorossi, ecco che l'ambiente capitolino vive momenti di forte contrasto in relazione alle presenze in campo di due uomini fondamentali come il centrale greco e il capitano. Se si sapeva che il difensore sarebbe stato della partita perché era già tornato ad allenarsi alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, poi saltata proprio in via precauzionale, la speranza dell'allenatore della Roma era quella di poter avere a disposizione DDR, uomo fondamentale per dare equilibrio alla squadra e per la sua esperienza europea. Nella conferenza alla vigilia della trasferta toscana, Di Francesco aveva messo in dubbio la sua presenza e il problema al ginocchio sinistro subito contro il Napoli non ha permesso a De Rossi di poter essere a nuovamente disposizione.

I convocati per Mosca

Manolas dunque tornerà in campo dal primo minuto e, molto probabilmente, lo farà al posto di Juan Jesus: il greco formerà la solita coppia centrale con Fazio mentre in mediana ci sarà la conferma di Nzonzi al fianco di Cristante dal primo minuto, con Pellegrini riportato nella posizione di trequartista. Assenti dalla lista dei convocati anche Karsdorp e Perotti.

Dove si gioca e dove vederla

La partita tra CSKA Mosca e Roma è in programma mercoledì sera alle 18.55. La gara potrà essere visibile in esclusiva sulle reti Sky, che detiene i diritti della manifestazione. In mobilità il match sarà disponibile anche su Sky Go, servizio riservato gratuitamente agli abbonati della pay TV su PC, smartphone e tablet.