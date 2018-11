Il Barcellona nella tana dell'Inter per il quarto turno di Champions League, in programma martedì sera a San Siro. Con i nerazzurri di Spalletti che arrivano forse nel loro momento migliore ad affrontare una delle sfide più delicate e appassionanti della stagione. Le quote d'apertura ovviamente sono tutte per i catalani, incontrastati primatisti del Girone a punteggio pieno. Per l'occasione il Barcellona ha convocato anche Leo Messi, infortunato al braccio ma che seguirà il gruppo a Milano. Spalletti ritrova Nainggolan a centrocampo.

Dove vedere la partita tra tv e streaming

La partita Inter-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà pure visibile in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma online Sky Go. Inter-Barcellona si giocherà martedì 6 novembre 2018 alle ore 21.00 allo stadio ‘Giuseppe Meazza' di Milano.

Le ultime notizie

Qui Inter: ecco Nainggolan

Luciano Spalletti metterà in campo i migliori, affidandosi all'undici titolare che tante soddisfazioni gli ha dato fino a questo momento della stagione: capitan Icardi ritorna dopo un turno di riposo al centro dell'attacco, con Politano e Perisic sugli esterni, Nainggolan verso il rientro da titolare dopo l'ottima impressione fatta contro il Genoa, segnando una rete nel finale. Brozovic in regia con il supporto di Vecino, De Vrij titolare al centro della difesa insieme a Skriniar.

Qui Barcellona: Messi convocato

Valverde attenderà con calma il rientro di Messi, da poco tornato a correre dopo la frattura del gomito. L'argentino però sarà aggregato al gruppo per la trasferta di Milano. Il sostituto della ‘Pulce' sarà ancora una volta l'ex di turno, Rafinha, autore dell'1-0 in Spagna. Arthur interno di centrocampo, mentre ci sarà ancora panchina per Vidal nonostante il goal nel Clasico. In coppia con Piqué in difesa ci sarà Lenglet, complice l'infortunio che terrà fuori Umtiti per qualche settimana.

Probabili formazioni

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho.

Le quote: catalani a 2, Over 3.5 a 2,65

Le quote Champions League dicono che il Barcellona è favorito con il 2 che permetterebbe di raddoppiare la posta in palio, fissato a quota 2.00. Il successo dell’Inter, invece, è dato a 3.40, mentre il pareggio ha una quota di 3.60. A San Siro suggeriamo il Gol (entrambe le squadre segnano), dato a 1.60 (il No Gol è a 2.20). Si può scommettere su una partita ricca di reti con gli Over 2,5 e Over 3,5: rispettivamente a 1.67 e 2.65.