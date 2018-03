E' partito il conto alla rovescia per la doppia super sfida sull'asse Italia-Spagna di Champions. Ad aprire le danze ci penserà la Juventus, impegnata il 3 aprile davanti ai propri tifosi contro il Real Madrid, mentre esattamente 24 ore dopo toccherà alla Roma in casa del Barcellona. Sia i tifosi bianconeri che quelli giallorossi possono sorridere: se già da tempo è noto che il confronto tra la squadra di Allegri e quella di Zidane sarà visibile in chiaro, oggi è arrivata anche l'ufficialità relativa al confronto tra i capitolini e i blaugrana, che non sarà riservato in esclusiva agli abbonati da Mediaset.

Dove vedere in tv e in streaming Barcellona-Roma

La super sfida Barcellona-Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, sarà dunque trasmessa in chiaro. E' quanto emerso dal palinsesto delle reti Mediaset pubblicato da Publitalia 80, che ha dunque formalizzato quanto era nell'aria già da giorni. Il confronto tra i catalani di Valverde e i giallorossi di Di Francesco in programma mercoledì 4 aprile alle ore 20.45 sarà trasmesso su Canale 5 e dunque visibile per tutti. Una buona notizia dunque anche per i tifosi che non posseggono l'abbonamento a Premium. per coloro i quali volessero invece vedere la partita in streaming si potrà fare affidamento al servizio Premium Play di Mediaset.

Anche Juventus-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro, ecco dove

Una due giorni tutta in chiaro dunque per le portacolori italiane in Champions. Anche la partita della Juventus che giocherà la prima sfida dei quarti di finale di Champions in casa contro il Real Madrid sarà visibile per tutti in chiaro, e non in esclusiva per gli abbonati a Mediaset Premium. Dopo quella contro il Tottenham dunque sarà la seconda volta che il match europeo dei bianconeri non sarà trasmesso in abbonamento. Juventus-Real del 3 aprile, sarà trasmesso sul nuovo canale 20 del digitale terrestre.